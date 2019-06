La historia que no sabías: el día que Uruguay fue campeón de la Copa América con dos goles de Bengoechea

El 23 de julio de 1995, Uruguay se consagraba campeón de la Copa América por décimo cuarta vez en su historia. Pablo Bengoechea (actual DT de Alianza Lima), el ‘Vasco’ Oscar Aguirregaray (asistente de Pablo) y Tabaré Silva (ex DT de Garcilaso del Cusco), tres viejos conocidos para los hinchas de Perú , eran las figuras y protagonistas de la selección ‘Charrúa’ que bajo la conducción de Héctor Núñez, se bañaban de gloria por sumarle una estrella más al fútbol uruguayo.

Esa tarde pasó de todo. En los 90’ de juego, Brasil se adelantó en el marcador gracias al gol de Tulio. En esa misma jugada Tabaré Silva sufría la fractura de su tibia. En la disputa por evitar la caída de su arco, el ex técnico de Garcilaso choca con el brazo del brasileño y se fracturó. “En una jugada previa se me había corrido la canillera, pero ahí nomás vino la jugada del gol. Tulio pone el pecho para arrimar la pelota al arco y con su brazo hace una palanca en mi canilla izquierda y me fractura. Al comienzo pensé que podía seguir jugando, pero cuando me bajan la media veo el bulto y comenzó el dolor”, cuenta Tabaré Silva desde Cuenca, Ecuador, dónde hoy dirige.

En el trayecto a la clínica, -cuenta Tabaré- llega a escuchar un grito de gol y la ambulancia que los trasladaba comienza a sonar la sirena. “No sabía si era porque debía llegar rápido a la sanidad o por el gol de Pablo Bengoechea que se escuchó en todo Uruguay”, prosigue. Efectivamente, en el preciso momento que ingresaba a la clínica le dicen que el Profesor le había marcado al ‘Scratch’ de tiro libre en la Copa América y de ahí no recuerda más.

Ese día, en el tiempo oficial el partido terminó empatado 1-1 y se fueron a la tanda de penales. Por Uruguay convierten: Francescoli, Bengoechea, Herrera, Gutiérrez y Martínez. Por Brasil: Roberto Carlos, Zinho, falla Tulio y convierte Dunga. De esta manera los ‘Charrúas’ consiguen el titulo con Pablo Bengoechea como el héroe tras vencer a Brasil en tanda de penales 5 a 3, mientras Tabaré Silva era operado. Por la noche cuándo despierta lo primero que ve en su habitación de la clínica fue la Copa América, conseguida por sus compañeros.

Bengoechea y Silva coincidieron en un partido del torneo peruano, cuando dirigían a Alianza Lima y a Real Garcilaso, respectivamente. (Foto: GEC) Bengoechea y Silva coincidieron en un partido del torneo peruano, cuando dirigían a Alianza Lima y a Real Garcilaso, respectivamente. (Foto: GEC)

¿Cómo llegó ahí? Después de las celebraciones por el logro conseguido, Pablo Bengoechea, pidió permiso para llevar la Copa a la clínica dónde habían operado a su amigo. “Cuándo despierto y veo la Copa América me sentí contento pese al dolor. Se había conseguido el objetivo y veo que estaba Pablo junto al trofeo. No recuerdo con quién estuvo, pero fue un gesto que habla muy bien de su persona. Recuerdo que me dijo: “También mereces celebrar”, sonríe.

El sábado, Perú se enfrenta a Uruguay y ambos protagonistas conocen muy bien el fútbol peruano. ‘Bengo’ dirige Alianza y Tabaré Silva el año pasado dirigió a Garcilaso. Son palabra autorizada para darnos una opinión del duelo por cuartos de final.

“El partido del sábado complicado. A nosotros nos cuesta ganar los partidos cuándo nos dan como favoritos. Pasó ante Japón y luego ante Chile nos salvamos muchas veces. Si Cavani no marcaba otra hubiera sido la historia. Ahora se viene Perú, un equipo con muy buenos jugadores no será fácil. Tenemos opción de pasar, pero no será fácil. Ante Brasil ustedes (Perú) tuvieron una mala tarde, pero tiene buenos jugadores y efectivos. Nada está dicho”, agrega.

Para Pablo Bengoechea, la ausencia de Jefferson Farfán puede ser importante, pero Ricardo Gareca está haciendo un buen trabajo y ya consiguió buenos resultados con la ausencia de algunas de sus figuras. “Perú con Ricardo Gareca le dio la vuelta a todo. Ahora emplea un nuevo sistema y los resultados están a la luz. La ausencia de Jefferson será importante, pero vamos a ver como replantea. Uruguay creo que llega muy bien. Hay que ver cómo repercute el resultado de Perú (el 5-0 ante Brasil), pero después de una derrota de esas todo futbolista quiere jugar lo más rápido posible”, enfatiza.

Perú vs. Uruguay | Silva habló sobre el duelo entre Guerrero y Godín. (Foto: GEC) Perú vs. Uruguay | Silva habló sobre el duelo entre Guerrero y Godín. (Foto: GEC)

Como buen defensor, Tabaré Silva analiza el duelo que tendrán en la cancha Paolo Guerrero y Diego Godín. Asegura que al ‘Depredador’ no hay que darle espacios porque sino te mata. “El duelo Godín – Guerrero sacará chispas, ambos son grandes jugadores. Paolo es un delantero complicado por su calidad y su potencia. La defensa de Uruguay no se puede descuidar un segundo se él porque sino te complica. Igual que gane el mejor”, finalizó.

Para ambas figuras de la selección ‘Charrúa’ vestir la camiseta de Uruguay es lo mejor que le pudo pasar en su carrera profesional. Saben que por historia los partidos ante Perú siempre fueron complicados, pero solo uno seguirá en carrera. Al final, esperan que gane el fútbol con un lindo espectáculo por la Copa América.