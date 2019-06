La Selección Peruana y el reto de anular a las 'torres' venezolanas en la Copa América

El tamaño importa. ¿O no tanto? La pregunta del millón, en el fútbol y también en otros lugares. A puertas de la Copa América , ¿a qué viene esto? Fácil. La estatura, en la cancha, marca diferencias. En tu área o en la contraria, defendiendo o atacando. Ser alto no significa ser el mejor –sino que se lo pregunten a Lionel Messi– porque los 'chatos' han demostrado que talento tienen, y de sobra.

En la Selección Peruana que comanda Ricardo Gareca predominan los futbolistas de baja estatura. Es obvio, pues es una característica de la población peruana es esa –un estudio de la universidad de Harvard en el 2018 reveló que los peruanos están dentro de los países que tienen las tallas más bajas del mundo– y en el deporte rey no es la excepción.

Lionel Messi mide 1.70.

Eso, sin embargo, no es del todo un problema. Con cuatro de los 10 jugadores más 'chatos' de la Copa América que está por empezar en el '11' titular –Edison Flores (1.69 m.), Christian Cueva (1.68 m.), Raúl Ruidíaz (1.69 m.) y Miguel Trauco (1.68 m.)–, la blanquirroja clasificó al mundial de Rusia 2018 venciendo a Nueva Zelanda (2-0), que de bajita tenía poco. Aquella vez, el segundo fue tras un tiro de esquina para Perú, que fue finalizado por Christian Ramos tras un rebote.

Ahora, en el debut del torneo sudamericano en Porto Alegre, contra Venezuela, el ‘Tigre’ tendrá que pensarla para contrarrestar el buen juego aéreo que tiene el cuadro ‘Vinotinto’ por la alta estatura de su pareja de centrales –Jhon Chancellor (pelea el puesto con Yordan Osorio) y Mikel Villanueva, con 1.97 m. y 1.92 m., respectivamente, están en el ranking de los jugadores más altos de la Copa–, que suelen subir al área rival en los tiros de esquina o cualquier jugada de pelota parada.

Incluso, en el último partido que jugaron en Lima peruanos y venezolanos, fue Villanueva quien, tras un saque de esquina, cabeceó para poner el 2-0 momentáneo a favor de Venezuela, que terminaría siendo 2-2 tras el empate de Raúl Ruidíaz sobre la hora en el Estadio Nacional. ¿Cómo contrarrestar la altura venezolana con jugadores pequeños para no repetir los mismos problemas?

Se trata de concentración

Aunque suene obvio, en evitar tiros de esquina y faltas cerca al área puede estar una de las claves para no sufrir más de la cuenta. En cuanto al ataque, Perú no se caracteriza por ser un equipo de tirar 'centros a la olla', como suele decirse, sino todo lo contrario. Igual es importante recalcar que Paolo Guerrero nunca ha tenido problemas luchando contra centrales altos en las Eliminatorias y sus recursos son bastos para ganar duelos individuales en la zona del gol.

Ya lo demostró el mismo Paolo cuando, en Venezuela: saltó por sobre todos los defensores rivales y puso el 2-2 en el marcador. Así, demostró, una vez más, que las distintas variantes son parte de su repertorio. Con razón lo catalogan como uno de los mejores '9' del fútbol sudamericano.

Si no es Guerrero, también hay otros. Renato Tapia ha demostrado ser una carta importante para la pelota parada a favor de la bicolor. Recordar el gol que le hizo a Islandia –una selección de buena estatura– en la previa del Mundial es comprobarlo. Ante Jamaica, otra selección 'alta', también anotó tras un córner. Eso demuestra que la selección no solo practica juego bonito, sino también efectivo.

Ahora, retrocediendo a lo estrictamente defensivo, la selección peruana en las pelotas paradas en contra suele defender con un marcaje mixto, lo que se entiende como marcas asignadas para ciertos jugadores y otros tantos libres para agarrar un balón suelto y posicionarse en zonas puntuales que ayuden a despejar el peligro.

Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana. (Foto: GEC) Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana, con 36 tantos. (Foto: GEC)

Uno de los que tiene esa labor libre es, precisamente, el ‘9’ y capitán de la blanquirroja. La mayoría asume que la única labor del delantero es anotar goles y ser clave en la generación de peligro, pero para el estratega argentino, el jugador del Inter de Porto Alegre también tiene un rol muy importante a la hora de defender en el juego aéreo.

Posicionándose a la altura del primer palo, Guerrero, con sus 1.85 m. de estatura, es la primera opción de despeje dentro del área. Todo centro que no supere su altura deberá ser rechazado por él y ahí está una de las principales estrategias defensivas con las que la Selección Peruana podrá evitar cualquier sorpresa de cabezazo en el punto penal.

Luego, como ya dijimos, están las marcas asignadas. Con la semana que lleva Carlos Zambrano en la Videna se espera que el futbolista del FC Basel sea titular el sábado, por lo que su presencia también puede ser clave en el marcaje al hombre que elija el ‘Tigre’. No necesariamente se tiene que ganar arriba para ser útil, ya que con ser fastidioso e impedir que el otro logre su cometido ya estás siendo un plus en defensa.



En ataque, si bien por la estatura podemos estar en desventaja, Perú puede aprovechar justamente eso para sorprender. Con ubicación y movilidad, se puede hacer daño a las 'torre' venezolanas. Por eso, la estatura es un factor, pero no define un partido.

