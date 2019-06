La incomodidad de Luis Advíncula cuando le preguntaron por la 'calculadora', tras el resultado de la Selección Peruana

La Selección Peruana debutó en la Copa América este sábado frente a Venezuela, en donde el resultado quedó 0-0. Aunque la blanquirroja generó jugadas de peligro no pudo concretar. Incluso dos goles fueron anulados, uno por el VAR y el otro por el juez de línea.

Al finalizar el partido, Luis Advíncula habló para distintos medios. El lateral de la Selección Peruana se mostró incómodo cuando un periodista le preguntó si tras el resultado ya deberían usar la famosa 'calculadora' para los próximos encuentros.

“Recién es el primer partido, no se de qué calculadora hablar. Es el primer partido y simplemente no se ganó. El empate creo que tampoco es malo, así que aún nos quedan dos partidos. Sabíamos que iba a ser un grupo complicado.Creamos muchas ocasiones de gol, simplemente Venezuela tuvo una buena tarde e hizo un buen partido." declaró Luis Advíncula.

Del mismo modo, se refirió a como se sintió con el desempeño del partido en su debut en la Copa América. Pero resaltó que lo más importante fue el trabajo en equipo.

"Creamos muchas ocasiones de gol, simplemente Venezuela tuvo una buena tarde e hizo un buen partido. Me he sentido bien, pero casi nunca me gusta hablar de lo personal, porque lo importante es lo grupal. Creo que es el equipo se sintió bien así que ahora hay que pensar en el próximo partido que también es importante.", añadió Luis Advíncula.

Así fue el banderazo de los hinchas de la Selección Peruana en las afueras del hotel donde concentra el equipo de Ricardo Gareca, en Porto Alegre. (Video: Daniel Apuy)

► “Colombia fue más equipo, más compacto y con mejores ideas que Argentina”; por Claudio Vivas [OPINIÓN]



► ¿Qué dijo Jefferson Farfán tras los goles anulados por el VAR ante Venezuela?



► Las declaraciones de Christofer Gonzáles luego de que el VAR le anulara un gol en la Copa América



► Así vivió la hinchada el Perú vs. Venezuela en diversos rincones de Lima [FOTOS]