“My Hero Academia: You’re Next” es la cuarta película de la franquicia “Boku no Hīrō Akademia”, por lo que más de un fan de la saga animada está preparado para disfrutar de la producción. Si es tu caso, quizá te gustaría saber cuándo puedes verla de manera online. Por eso, en las siguientes líneas, Depor te cuenta todo lo que debes conocer al respecto.

Vale precisar que el largometraje está programado para estrenarse en la mayoría de territorios justo después de la la temporada 7 del anime, así que puedes seguir de cerca las nuevas aventuras de Izuku Midoriya sin esperar mucho tiempo entre proyectos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “My Hero Academia: You’re Next”:

SINOPSIS DE “MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT”

La película se centra en Izuku Midoriya y sus amigos, quienes se enfrentan a Dark Might, un enemigo que se parece mucho a All Might, mientras intentan descubrir por qué una extraña fortaleza llegó a la Tierra.

Lo cierto es que el extraño edificio parece consumir personas y otros edificios, lo que representa un misterio para nosotros y los héroes. ¿Podrán estar a salvo?

¿CUÁNDO SE ESTRENA EN CINES “MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT”?

“My Hero Academia: You’re Next” llega a los cines de Japón el viernes 2 de agosto del 2024. Sin embargo, se estrena en Estados Unidos recién el 11 de octubre del 2024, en versiones subtituladas y dobladas.

Además, se espera que el lanzamiento en países hispanohablantes se confirme próximamente.

“MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT”, ¿CUÁNDO SE ESTRENA DE MANERA ONLINE?

Luego de su lanzamiento en cines, “My Hero Academia: You’re Next” está programada para estrenarse en la famosa plataforma Crunchyroll.

Y, si bien aún no hay una fecha exacta de su disponibilidad en el catálogo del servicio de streaming, los más probable es llegue de manera online entre finales del 2024 y principios del 2025.

OTRAS PELÍCULAS DE LA FRANQUICIA “MY HERO ACADEMIA”

Más allá de “My Hero Academia: You’re Next”, la franquicia animada incursionó en el cine con las siguientes películas:

“My Hero Academia: Two Heroes, la película” (2018). En el extranjero existe una ciudad gigante, flotante, creada por el hombre: I Island. La película tendrá lugar tras el arco del examen final, en verano, pero antes del arco de entrenamiento del bosque. Asimismo, se revelará más información del pasado de All Might.

En el extranjero existe una ciudad gigante, flotante, creada por el hombre: I Island. La película tendrá lugar tras el arco del examen final, en verano, pero antes del arco de entrenamiento del bosque. Asimismo, se revelará más información del pasado de All Might. “My Hero Academia: Heroes Rising” (2019). Un nuevo villano, llamado Nine, está buscando a Tomura Shigaraki. Para ello, decide atacar la isla de Nabutō.

Un nuevo villano, llamado Nine, está buscando a Tomura Shigaraki. Para ello, decide atacar la isla de Nabutō. “My Hero Academia: Misión mundial de héroes” (2021). Deku es perseguido por la policía, acusado de asesinato en masa, mientras que el resto de super héroes han de enfrentarse a un incidente que afecta a todo el mundo.

Izuku Midoriya es la figura principal del póster de la película “My Hero Academia: You’re Next” (Foto: BONES)