Artista de 'Detective Pikachu' compartió la versión realista de Vaporeon y Ninetales

Detective Pikachu hará que no volvamos a ver a los Pokémon de la misma manera. El trabajo del artista RJ Palmer ha hecho que tengamos una perspectiva más realista sobre estas criaturas que hemos visto desde la década de 1990 en dos dimensiones.



Tras finalizar su trabajo en Detective Pikachu, RJ Palmer ha compartido un interesante dibujo realista en Deviantart de cómo serían Vaporeon y Ninetales.



" Me he tomado un merecido descanso del diseño de los Pokemon Realistas, como seguro se habrán dado cuenta. Me ofrecieron un trabajo en la próxima película Detective Pikachu, lo que ha significado estar dibujando Pokemon y objetos relacionados con Pokemon cada día durante siete meses. Y honestamente, estaba un poco quemado de Pokemon y me ha tomado más tiempo del que esperaba volver a dibujar cosas relacionadas con ellos", reza el texto de su publicación.



" Pero he vuelto, o al menos he vuelto todo lo que puedo volver considerándome que soy un artista conceptual a tiempo completo. Espero que les guste esta nueva serie de Pokemon Realistas", agregó.



Detective Pikachu es una película basada en el videojuego del mismo nombre lanzado para Nintendo 3DS. La trama gira en Tim Goodman (Justice Smith), quien investiga la desaparición de su padre, el detective Harry Goodman.

Nuevo dibujo de RJ Palmer de Vaporeon y Ninetales