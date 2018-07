Dragon Ball Heroes , spin off de Dragon Ball Super , viene generando muchas expectativas. Los fans de Goku no pueden estar tranquilos en redes sociales y se animaron a compartir material hecho por uno de la comunidad en YouTube .



Este video en particular viene llamando la atención. Se trata de Alejandro Vela , un fanático de Dragon Ball que adaptó el opening de Dragon Ball Heroes al español latino, llegando a tener miles de vistas en solo horas de haber compartido su video.



Aunque la versión de Vela no sea la oficial, muchos seguidores del anime compartieron el video hasta hacerlo tendencia en redes sociales. La expectativa no es para menos si tenemos en cuenta que Dragon Ball Heroes traerá nuevos personajes y aventuras.

¿Qué opinan? ¿Creen que él deba ser la nueva voz que presente los doblajes oficiales de Dragon Ball Heroes ? Muchos comentan que sí, que debería serlo, pero al fin y al cabo sólo las autoridades de Dragon Ball en Japón podrán tomar esta decisión.