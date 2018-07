Dragon Ball Heroes: cinco datos que debes tener en cuenta sobre las nuevas aventuras de Goku

El primer episodio de Dragon Ball Heroes ya está disponible en Internet. Incluso, aquí contamos con un interesante resumen de lo que aconteció en este spin-off de Dragon Ball Super .



Quizá las nuevas aventuras de Goku ahora sí te atrapen si es que no has seguido fielmente el anime de Akira Toriyama . Por esa razón, aquí te damos cinco datos que debes tener en cuenta sobre Dragon Ball Heroes .



1. La historia consiste en el rescate de Trunks de un lugar llamado Planeta Prisión , donde fue recluido por sus constantes viajes en el tiempo. Es Mai quien avisa a Goku y a Vegeta sobre la desaparición del personaje. Es aquí donde empieza toda la aventura.



2. Dragon Ball Heroes no es canon ni continuación de Dragon Ball Super . Los hechos transcurren después del Torneo del Poder, pero no influirá en la historia original de Goku .



3. La corta duración de los episodios se debe a que el anime está diseñado especialmente para promocionar el juego de arcade de cartas disponible solo en Japón.



4. El gran villano de la historia es Kanba , el Saiyajin Malvado . Sus poderes y habilidades son un gran secreto.



5. Los diseños pertenecen a Tadayoshi Yamamuro , incluido en el equipo de Dragon Ball desde la saga de Majin Boo.

