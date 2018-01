Dragon Ball Super 124: tres teorías de los fans sobre el final del Torneo de Poder

Este sábado llegará el capítulo 124 de Dragon Ball Super. Vegeta ha despertado un poder nunca antes visto en él y ahora con Goku lucharán en su máximo poder contra Jiren. Pero los usuarios ya no pueden esperar más y han creado diferentes teorias sobre el futuro de la obra de Akira Toriyama.

La primera que más suena en las redes es la traición de Freezer al Universo 7. En el avance se vio que llegaba al modo Dorado y se unía con Gohan para derrotar a Dypso, el más rápido del Universo 11. Pero hay quienes creen que este solo es un truco de Freezer para derrotar al hijo de Goku y formar una alianza con el equipo de Jiren.

Por otro lado, hay quienes creen que esto no será así. Freezer podría ponerse en aprietos contra Dypso y necesitará todo su poder para vencerlo. Sin embargo, sabe que no cuenta con la fuerza suficiente para mantener el modo Dorado así que para salir victorioso solo usa a Gohan para no quedar tan agotado.

Dragon Ball Super Dragon Ball Super 124. (Foto: captura)

La segunda teoría es que Jiren está ocultando un poder. Los fans creen que en los dialogos del avance del capítulo 124 hay ciertos indicios de que el más fuerte del Universo 11 liberará un nivel de fuerza más para equipararse a sus dos adversarios (Goku y Vegeta).

Sin embargo, esto implicaría extender el tiempo del Torneo de Poder. actualmente quedan menos de ocho minutos para que este acabe y añadir más niveles de poder podría afectar al tiempo planeado.

Dragon Ball Super 123 Dragon Ball Super 124. (Foto: captura)

La tercera teoría es sobre el poder de Gohan. El capítulo 125 se titula "God Of Destruction Toppo ¡Aparece ! ¡Poder puro y abrumador !". Algunos piensan que el guerrero del Universo 11 superará a Jiren en poder y el único que podría derrotarlo es Gohan.

El hijo de Goku en la serie original se conoce por ser mucho más fuerte que su padre y esto lo demostró cuando luchó contra Cell. Hay quienes creen que, mientras Goku y Vegeta tienen una lucha épica contra Jiren, Gohan desarrollará un poder superior a su padre para poder hacerle frente al elegido para tomar la posición de Dios de la Destrucción: Toppo, luego de la salida de Belmond.

Dragon Ball Super 123 Dragon Ball Super 124. (Foto: captura)

Estas son solo tres teorías que se comentan en las redes sociales. Por el momento nada está dicho y los fans tendrán que esperar a este sábado para conocer el desenlace de la batalla de Vegeta vs. Jiren.

Dragon Ball Super capítulo 124: ¿Cuándo se estrenará el siguiente episodio?

Este es el avance que ha distribuido Toei Animations sobre la continuación de lo que será la gran batalla entre Jiren, Goku y Vegeta en Dragon Ball Super. El capítulo 124 se estrenará el sábado a las 9 de la noche aproximadamente. La traducción al ingles llegará primero y un par de horas más tarde estará subtitulado al español. De lo contrario pueden esperarlo en Crunchyroll.