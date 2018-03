Dragon Ball Super 130: las mejores imágenes de la pelea de Goku y Jiren [FOTOS]

Dragon Ball Super 130 se estrenó luego de una semana de espera. Los fans tuvieron que esperar muchos días para volver a ver a Goku y conocer el desenlace final de su pelea contra Jiren. Ahora, por fin hemos visto lo que sucede en este capítulo.



Les recomendamos ver el episodio 130 de Dragon Ball Super antes de continuar leyendo, ya que este artículo y la galería de fotos podría contener SPOILERS del anime en caso no sepan que es lo que sucede en el futuro a Goku y Jiren.

Dragon Ball Super 130 ONLINE Sub Español por YouTube 1:



Dragon Ball Super 130 ONLINE Sub Español por YouTube 2:



En este episodio, vimos cómo Goku despertaba completamente el Ultra Instinto contra Jiren, mientras los dioses y sus compañeros en las gradas no comprendían cómo era posible que él llegara a tan alto nivel en pleno combate.



Sin embargo, Jiren no se quedó atrás, demostrando que podía llegar al mismo nivel que Goku, e incluso superarlo... ya que nuestro protagonista no pudo resistir más la transformación, perdiendo el control en el último minuto.​

Dragon Ball Super Dragon Ball Super 130: Goku y Jiren se enfrentaron así en el penúltimo capítulo (Foto: Toei Animation)

Dragon Ball Super llegará a su final la próxima semana con el capítulo 131, donde veremos el verdadero final de la última pelea del Torneo de Poder, conociendo si será el Universo 7 o el Universo 11 eliminados de la existencia.