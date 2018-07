Dragon Ball Super: Akira Toriyama respondió a los fans sobre el retorno de Broly en la película

El mismo creador de Dragon Ball Super se pronunció frente a la presentación oficial de Broly en la próxima película . Luego de muchos años de dejar de ser canon en la historia original, llega por todo lo alto con una historia nueva.

Esta es la historia del legendario super sayayin, Broly. (Foto: Toei Animation) Esta es la historia del legendario super sayayin, Broly. (Foto: Toei Animation) Toei Animation

Tras la revelación del nuevo póster de la película, Akira Toriyama dio su descargo al respecto. Este fue su mensaje:



"¿Están todos ustedes familiarizados con Broly?



Él es un saiyajin increíblemente fuerte que únicamente apareció en las viejas películas de anime y, aparentemente, yo al menos dibujé los diseños para él; sin embargo, prácticamente no me involucré con el anime en ese tiempo, por lo que olvidé completamente el contenido de la historia



Así que, sobre Broly, estos días escucho que sigue siendo muy popular no solo en Japón, sino en el extranjero. Basado en eso, mi editor sugirió que hagamos a Broly aparecer en la próxima película.



Me puse a ver las películas de aquella vez y sentí que podría ser bastante interesante una vez que me pusiera a trabajar para intentar poner mi mano a la historia que lo incorpore a la serie 'Dragon Ball Super'.



Todo ello mientras mantengo en mente la imagen clásica de Broly tan cariñosamente en el Broly más fascinante.



Naturalmente, podrán ver un combate fiero, pero también el encuentro entre Gokú, Vegeta y Broly. También estarán involucradas las Fuerzas de Freezer y la historia de los saiyajines, quienes terminarán teniendo una gran conexión con todo. El contenido de la historia resultará ser de gran escala y dramático.



¡Aquí llega el todopoderoso saiyajin Broly! También estoy incluyendo un montón de otro contenido que todos ustedes, los fans, disfrutarán. ¡Así que espérenlo y sean pacientes por un poco de tiempo para que todo encaje!"

Es más, la película ha cambiado de nombre: " Dragon Ball Super: Broly ". La historia se centrará en este poderoso saiyajin. Aquellos fans veteranos recordarán que él es mucho más poderosos que Goku y Vegeta , realmente en la historia nunca pudieron vencerlo.

La película llegará a mediados de diciembre en Japón , mientras que la versión doblada al español latino llegará el 17 de enero a los cines de América Latina. a continuación compartimos el primer tráiler de la película de Dragon Ball Super .