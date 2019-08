Dragon Ball Super | Akira Toriyama revela que personaje probablemente morirá primero en la serie

Las últimas

[{"id":126354,"title":"Ver el Medallero Juegos Panamericanos Lima 2019 EN VIVO: Per\u00fa suma m\u00e1s preseas de oro [ACTUALIZADO EN VIVO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-panamericanos-lima-2019-vivo-tabla-posiciones-directo-medalla-oro-plata-bronce-resultados-clasificacion-stream-live-peru-argentina-mexico-colombia-126354","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d46f0feea045.jpeg"},{"id":126464,"title":"[ACTUALIZADO] Per\u00fa suma m\u00e1s de oro: cambi\u00f3 el medallero de Juegos Panamericanos Lima 2019 EN VIVO | D\u00cdA 12","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-resultados-tabla-posiciones-directo-movistar-deportes-stream-medalla-oro-plata-bronce-peru-chile-argentina-mexico-126464","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d471cc040782.jpeg"},{"id":126489,"title":"\u00a1Partidazo en Argentina! River Plate vs. Lan\u00fas EN VIVO se miden ONLINE por la jornada 2 de la Superliga 2019","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-lanus-vivo-monumental-nunez-online-transmision-narracion-fox-sports-tnt-sports-directo-superliga-argentina-nczd-126489","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d465b434081d.jpeg"},{"id":126562,"title":"Dragon Ball: \u00bfCu\u00e1l es la mejor pel\u00edcula del anime?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/mejor-pelicula-dragon-ball-anime-dragon-ball-super-broly-nnda-nnlt-126562","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d47256f68066.jpeg"},{"id":126561,"title":"\u00a1Tercer oro en surf! Lucca Mesinas se coron\u00f3 en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y clasific\u00f3 a Tokio 2020","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/surf-lima-2019-lucca-mesinas-corono-juegos-panamericanos-clasifico-tokio-2020-126561","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d46001628c51.jpeg"},{"id":126495,"title":"M\u00e9xico ya est\u00e1 en la semifinal: derrot\u00f3 2-0 a Ecuador en los Juegos Panamericanos de Lima 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-ecuador-vivo-directo-online-futbol-masculino-juegos-panamericanos-lima-2019-nczd-streaming-livs-sports-event-126495","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d473eb505dde.png"},{"id":126450,"title":"\u00a1La casa se respeta! Barcelona venci\u00f3 2-1 a Arsenal por el Trofeo Joan Gamper en su presentaci\u00f3n","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-vs-arsenal-vivo-camp-nou-online-transmision-narracion-espn-barca-tv-sexta-stream-live-trofeo-joan-gamper-espana-nczd-126450","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d473dc0e2e52.jpeg"},{"id":126318,"title":"Barcelona venci\u00f3 2-1 a Arsenal: revive los goles e incidencias del Trofeo Joan Gamper 2019 [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-arsenal-vivo-horarios-canales-mundiales-online-directo-transmision-via-espn-lasexta-tv3-trofeo-joan-gamper-2019-espana-mexico-peru-colombia-argentina-126318","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d473bc0b2769.jpeg"},{"id":126557,"title":"De vuelta al titularato y triunfo: as\u00ed fue el gol de Luis Su\u00e1rez en el Barcelona vs. Arsenal [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/gol-luis-suarez-barcelona-vs-arsenal-remato-uruguay-trofeo-joan-gamper-video-126557","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d473b9d2cc07.png"},{"id":126558,"title":"El primer oro en surf: las palabras de 'Piccolo' Clemente tras coronarse en la modalidad de longboard en Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/surf-lima-2019-palabras-piccolo-clemente-ganar-medalla-oro-longboard-126558","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d473c73d091d.jpeg"},{"id":126505,"title":"En vivo, Medallero de Panamericanos 2019: resultados de hoy, domingo 4 de agosto desde Lima","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-vivo-juegos-panamericanos-lima-2019-resultados-directo-competencia-tabla-dia-12-domingo-4-agosto-oro-plata-bronce-fecha-horarios-canales-tv-pe-ar-col-cl-nnda-nnrt-126505","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d4738e4c17d4.jpeg"},{"id":126555,"title":"El segundo oro en surf: Daniella Rosas es campeona panamericana y clasific\u00f3 a Tokio 2020","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/surf-vivo-lima-2019-daniella-rosas-consiguio-oro-clasificacion-tokio-2020-punta-rocas-126555","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d473b6aa981b.jpeg"},{"id":126478,"title":"Per\u00fa vs. Jamaica EN VIVO: \u00bfc\u00f3mo y d\u00f3nde SEGUIR GRATIS ONLINE el partido por los Juegos Panamericanos 2019?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-jamaica-vivo-hora-fecha-canal-duelo-tercera-fecha-juegos-panamericanos-lima-2019-126478","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d4637a1c2255.jpeg"},{"id":126487,"title":"EN VIVO | Tabla de Posiciones: as\u00ed se mueve mientras se juega la tercera fecha de los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/tabla-posiciones-futbol-masculino-mueve-juega-tercera-fecha-juegos-panamericanos-126487","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d3353a2dd.jpeg"},{"id":126554,"title":"\u00a1Pero qu\u00e9 hiciste! Maitland-Niles marc\u00f3 el autogol m\u00e1s rid\u00edculo del a\u00f1o para el empate del Bar\u00e7a [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-arsenal-vivo-autogol-maitland-niles-1-1-camp-nou-trofeo-joan-gamper-video-126554","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d4734fe928ea.jpeg"},{"id":126556,"title":"EVO 2019 | Torneo de Dragon Ball FightersZ termin\u00f3 de forma emotiva [VIDEO]","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/evo-2019-torneo-dragon-ball-fightersz-termino-forma-emotiva-video-126556","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d473415ac195.jpeg"},{"id":126468,"title":"Per\u00fa vs. Jamaica EN VIVO: se enfrentan V\u00cdA LATINA TV por los Juegos Panamericanos 2019 | F\u00fatbol masculino","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-jamaica-vivo-hora-fecha-canal-directo-online-futbol-masculino-via-latina-tv-movistar-deportes-juegos-panamericanos-lima-2019-seguir-transmision-126468","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d463b7d43c93.jpeg"},{"id":126552,"title":"\u00a1Se ba\u00f1a en oro! La celebraci\u00f3n de 'Piccolo' Clemente al ganar la medalla de oro en la final de Surf Longboard [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-vivo-celebracion-piccolo-clemente-ganar-medalla-oro-final-surf-longboard-video-126552","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d4735175270c.jpeg"},{"id":126507,"title":"\u25ba VER GRATIS Uruguay vs. Honduras EN VIVO: seguir partido que le interesa a la Selecci\u00f3n Peruana | Lima 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/uruguay-vs-honduras-vivo-directo-online-ver-transmision-gratis-movistar-tv-19-tv-publica-tyc-sports-futbol-masculino-grupo-b-juegos-panamericanos-lima-2019-nczd-126507","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d4711f5bbbb3.jpeg"},{"id":126549,"title":"Gignac sac\u00f3 la garra: el ag\u00f3nico gol a los 90' para el triunfo de Tigres ante Pumas por el Apertura MX [VIDEO]","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pumas-vs-tigres-vivo-mira-gol-gignac-90-1-0-apertura-2019-liga-mx-video-mexico-estados-unidos-126549","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d472b21178ef.jpeg"},{"id":126452,"title":"\u00a1Grrr! Tigres venci\u00f3 1-0 a Pumas con gol de Gignac a los 90' por el Apertura 2019 de la Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pumas-vs-tigres-vivo-olimpico-universitario-online-transmision-narracion-tudn-directo-apertura-2019-liga-mx-mexico-nczd-126452","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d47304c79db5.jpeg"},{"id":126551,"title":"Es el rey del Longboard: Piccolo Clemente conquist\u00f3 la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 [FOTOS]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/piccolo-clemente-gana-oro-lima-2019-tablista-peruano-conquisto-longboard-juegos-panamericanos-video-126551","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d472efe00108.jpeg"},{"id":126543,"title":"\u00a1Es el 'nuevo Iniesta'! Riqui Puig y la gran ruleta que dej\u00f3 en rid\u00edculo a los jugadores del Arsenal [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-arsenal-vivo-riqui-puig-nuevo-iniesta-gran-ruleta-hizo-trofeo-joan-gamper-video-126543","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d4726dc880f4.jpeg"},{"id":126550,"title":"Spider-Man: Far From Home | Marvel no permiti\u00f3 que los guionistas leyesen el gui\u00f3n de Avengers: Endgame","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-marvel-permitio-guionistas-leyesen-guion-avengers-endgame-126550","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d472a015a652.jpeg"},{"id":126547,"title":"Media vuelta y silencio en el Camp Nou: el golazo de Aubameyang en el Barcelona vs. Arsenal [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-vs-arsenal-vivo-golazo-aubameyang-trofeo-joan-gamper-video-126547","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d4729a62045e.png"},{"id":126483,"title":"Hoy en vivo, Per\u00fa vs. Jamaica: c\u00f3mo ver por TV y d\u00f3nde seguir online gratis el partido de los Panamericanos","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-jamaica-vivo-juegos-panamericanos-lima-2019-seguir-directo-canales-tv-transmision-grupo-b-fecha-3-estadio-unmsm-via-movistar-deportes-latina-ver-futbol-gratis-nnda-nnrt-126483","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d46e62d86039.jpeg"},{"id":126548,"title":"Universitario alent\u00f3 a la \u2018bicolor\u2019 en la previa de partido clave que disputar\u00e1 por Lima 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-jamaica-universitario-alento-bicolor-previa-partido-clave-lima-2019-126548","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b615bb91d4.jpeg"},{"id":126535,"title":"As\u00ed fue la premiaci\u00f3n de Kimberly Garc\u00eda con la medalla de plata en Marcha Atl\u00e9tica [FOTOS Y VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-vivo-premiacion-kimberly-garcia-medalla-plata-marcha-atletica-fotos-video-126535","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d4729f855772.jpeg"},{"id":126544,"title":"El mar no acompa\u00f1a: Mar\u00eda Fernanda Reyes sum\u00f3 la tercer medalla de plata en surf en los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/surf-lima-2019-vivo-maria-fernanda-reyes-sumo-tercer-medalla-plata-surf-longboard-punta-rocas-126544","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d46faef15909.jpeg"},{"id":126546,"title":"Dragon Ball Super | Akira Toriyama revela que personaje probablemente morir\u00e1 primero en la serie","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-akira-toriyama-revela-personaje-probablemente-morira-serie-126546","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d47256f68066.jpeg"},{"id":126538,"title":"Segunda medalla de plata para Per\u00fa: Tamil Martino se hizo con esta presea en Stand Up Paddle Surf en Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/surf-lima-2019-vivo-tamil-martino-quedo-medalla-plata-stand-up-paddle-surf-punta-rocas-126538","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d4725f4d81fb.jpeg"},{"id":126541,"title":"\u00a1As\u00ed se habla, capit\u00e1n! El 'speech' de Leo Messi que erizar\u00e1 la piel de todos los hinchas del Bar\u00e7a [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-arsenal-messi-discurso-erizara-piel-hinchas-previa-trofeo-joan-gamper-video-126541","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d47231930860.jpeg"},{"id":126537,"title":"Vania Torres: \"Estar tan cerca del oro y que se me haya escapado... Me ha matado\" [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/surf-lima-2019-vania-torres-cerca-oro-me-haya-escapado-me-matado-video-126537","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d472396548bc.jpeg"},{"id":126542,"title":"EVO 2019 | Riot Games, creadores de League of Legends, est\u00e1 trabajando en un juego de lucha","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/evo-2019-riot-games-creadores-league-of-legends-trabajando-juego-lucha-126542","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d4721bdcec43.jpeg"},{"id":126540,"title":"El pacto de Napoli con Florentino y el Real Madrid por James Rodr\u00edguez","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-pacto-james-rodriguez-florentino-perez-napoli-mercado-2019-126540","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/25\/5d3a3990a313d.jpeg"},{"id":126539,"title":"El peruano con el jugar\u00e1 Benavente en Nantes de Francia y tambi\u00e9n aspira a ser convocado a la Selecci\u00f3n","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-peruano-jugara-cristian-benavente-nantes-francia-aspira-convocado-126539","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/01\/24\/5c4a216140b44.jpeg"},{"id":126536,"title":"Per\u00fa suma una medalla de plata: Vania Torres pele\u00f3 hasta el final con Isabella Gomez en SUP Surf en Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/surf-vivo-lima-2019-vania-torres-cayo-isabella-gomez-gano-medalla-plata-sup-surf-video-126536","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d4726446205c.jpeg"},{"id":126534,"title":"Sanaron las heridas: Griezmann y la gran ovaci\u00f3n con la que lo recibieron los hinchas del Bar\u00e7a [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-arsenal-griezmann-espectacular-ovacion-recibio-camp-nou-trofeo-joan-gamper-2019-video-126534","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d471968ad45d.jpeg"},{"id":126463,"title":"Ya sumamos dos de plata: sigue EN VIVO la jornada de Surf en Lima 2019 desde Punta Rocas","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-vivo-surf-directo-online-peruanos-final-surf-punta-rocas-live-sports-event-medalla-oro-juegos-panamericanos-lima-2019-picolo-clemente-daniella-rosas-vania-torres-lucca-mesinas-nczd-126463","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45ff9f713e0.jpeg"},{"id":126522,"title":"El podio no se mueve: reclamo no deja sin el oro a colombiana en Marcha Atl\u00e9tica","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/kimberly-garcia-lima-2019-colombiana-perder-oro-marcha-atletica-20k-reclamo-infraccion-video-126522","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d46eea632c1c.jpeg"},{"id":126519,"title":"\u00a1Con Quevedo y Acuy! el once bicolor para enfrentar a Jamaica en los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-jamaica-vivo-alineacion-confirmada-buscar-clasificacion-semifinal-juegos-panamericanos-126519","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d46fb2484b2c.jpeg"},{"id":126531,"title":"Ricardo Gareca eligi\u00f3 a los jugadores de la 'bicolor' con m\u00e1s garra, inteligencia, 'chocolate' y coraz\u00f3n [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-ricardo-gareca-eligio-jugador-inteligente-garra-vision-juego-corazon-video-126531","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d4714b082ee9.jpeg"},{"id":126435,"title":"El Per\u00fa en lo m\u00e1s alto: Kimberly Garc\u00eda gan\u00f3 la medalla de plata Marcha Atl\u00e9tica 20 km en Lima 2019 [FOTOS]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/marcha-atletica-20-km-lima-2019-vivo-directo-online-kimberly-garcia-juegos-panamericanos-nczd-live-sports-event-miraflores-126435","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d46ee506dd64.jpeg"},{"id":126532,"title":"El plan Pogba: se reh\u00fasa a jugar en el United para tratar de llegar al Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-paul-pogba-rebeldia-forzar-salida-manchester-united-fichajes-126532","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/01\/5d436da205c99.png"},{"id":126530,"title":"\u00a1'Cul\u00e9s', ilusi\u00f3nense! El once del Barcelona con sus fichajes que pelear\u00e1 ante Arsenal por el Gamper 2019","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-arsenal-hoy-alineacion-once-jong-griezmann-trofeo-joan-gamper-2019-espana-126530","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d4713555b79d.jpeg"},{"id":126528,"title":"\u00a1No puede ser! Carlos Mamani fue descalificado en Marcha Atl\u00e9tica 20K [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-vivo-carlos-mamani-descalificado-marcha-atletica-20k-video-126528","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d470d2747fd5.jpeg"},{"id":126523,"title":"Emelec vs. Delf\u00edn hoy por Liga Pro de Ecuador 2019: chocan en la fecha 20 v\u00eda Gol TV y Gol TV Play","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/emelec-vs-delfin-vivo-hoy-directo-online-transmision-live-via-gol-tv-gratis-fecha-20-liga-pro-ecuador-2019-nczd-126523","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d470f20345d4.jpeg"}]