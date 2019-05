Dragon Ball Super | ¡Qué sucedió! Doblaje al inglés de Bills enoja a los fan en el Capítulo 110 [FOTOS]

Toonimation avanza a todo galope con el doblaje del capítulo 110 de Dragon Ball Super en Estados Unidos. La pelea de Goku contra Jiren en el Torneo del Poder es importante, porque revela uno de los nuevos poderes del personaje principal. Ante tanta expectativa, unos fallos de traducción perjudicaron los diálogos de Bills.

Hace unos días te comentábamos que el Migatte no gokui, Ultra Instinto en latinoamérica y otras partes del mundo, se tradujo para esta versión como "Ultra Instinto Autónomo". El mismo Bills fue quien reveló el nuevo poder de Goku.



" El nombre de la forma en japonés es 'Migatte no gokui'. Se supone que 'Migatte' sugiere que el cuerpo de uno se mueva por sí solo. Con eso en mente, parece que esta es la parte del nombre que los subtítulos oficiales traducen como 'Instinct'. Funianimation agregó el 'Autonomous' delante de 'Ultra Instinct' por la traducción de 'Migatte'", explicó Hermes98 en Twitter.



No obstante, este no es el único cambio del anime en la versión doblada. Sus diálogos fueron cambiados constantemente, inclusive su linea más icónica cambió por " Here it comes" (aquí llega). Mientras que la versión para otros idiomas y para Japón es "He's coming".



Recodemos que él comenta esto cuando siente el ki de Goku elevarse al Ultra Instinto contra Jiren. La empresa ha justificado estos cambios como problemas con la sincronización de labios de los personajes de Dragon Ball Super.



Bills es quien más ha cambiado en el doblaje y se seguirá cambiando el libreto para los siguientes estrenos.

¿Cuándo regresa Dragon Ball Super?

Por lo pronto, no hay fecha de estreno oficial de la nueva temporada de Dragon Ball Super. Los fans siguen a la espera de un anuncio oficial de Toei Animation desde finales de marzo del 2018. Los rumores indican que para mediados de julio llegue un importante anuncio del anime.



No obstante, GeGeGe no Kitaro, el anime que reemplazó a Dragon Ball , terminará recién en abril del 2020. Fecha que podría representar el regreso de Goku a la televisión.