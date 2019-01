"Dragon Ball Super: Broly": ¿cuál es la diferencia entre el antiguo Broly y el actual?

" Dragon Ball Super: Broly " marca un ante y un después de la franquicia. El Saiyajin Legendario regresa más peligroso que nunca, por primera vez de la mano del creador original de Dragon Ball , Akira Toriyama. Junto a Toei Animation, la última película llega para revelar más sobre el origen de los Saiyajins.

Pero, ¿quién es Broly? ¿En qué se diferencia con el anterior? El mismo Akira Toriyama comentó, luego de revelar que el famoso enemigo de los Saiyajins sería Broly, que era conciente que este personaje era muy querido por los fans, pero quería modificar un poco su historia para que calce con los eventos de Dragon Ball Super.

En una primera instancia, se comentó que habría cambios totales de la historia de Broly, pero fiel a su palabra, Toriyama solo ajustó algunos detalles y propuso a Freezer como el principal motivo por el cual los saiyajins comienzan a luchar, algo no muy ajeno al gran enemigo de Gokú.

Aquí colocamos algunos datos claves sobre los cambios que se realizó en la historia de Broly en la nueva película de Dragon Ball Super. ¡Cuidado! Alerta de Spoilers más adelante.

¿Cuánto ha cambiado la historia de Broly con las anteriores películas?

Antes que nada, es necesario recalcar que la historia de Broly tiene un antes y un después de "Dragon Ball Super: Broly ". A partir de los acontecimientos de la serie anime Dragon Ball Super , la línea temporal de la franquicia cambió y las películas anteriores dejaron de ser, al igual que muchos otros arcos. Es decir, su historia fue reescrita, así como sus motivaciones y final.

Ahora, con respecto a sus orígenes, se mantiene el hecho de que Broly nazca con un poder superior a todos los saiyajins, por lo que él es enviado a otro planeta y luego Paragus lo encuentra, para así vivir su exilio dispuesto por el Rey Vegeta.

En las anteriores películas, Broly y su padre son presuntamente asesinados por el rey al temer el poder de Broly. Ambos son heridos de muerte pero el Saiyajin Legendario los salva con una esfera de energía y comienzan una vida en otro planeta.

Luego de eso, el crecimiento de Broly y Bardock sigue siendo similar, ya que ambos conviven en un planeta extraño hasta que en un momento indeterminado, Bardock crea un dispositivo para controlar la fuerza de su hijo, ya que ha provocado muchos estragos por liberar su fuerza por completo.

El encuentro entre los saiyajins es bastante diferente a la historia anterior a la película de " Dragon Ball Super: Broly ". Paragus guía a través de mentiras para que los Guerreros Z vayan al planeta desconocido donde Broly y él vivían, haciendo que su hijo pelee con Goku y Vegeta. En cambio, en la película es Freezer quien los encuentra para llevarlos a la tierra y así puedan luchar para destruirse entre sí.

Es durante esta pelea entre saiyajins donde se revela el mayor cambio en la historia. En las películas de Dragon Ball Z, Broly se desespera por un profundo odio que tenía a Gokú desde pequeños. Impulsado por la ira, él se convierte en un ser malvado dispuesto a destruir a todos y todo con tal de eliminar a Kakaroto.

En " Dragon Ball Super: Broly ", el Saiyajin Legendario simplemente sigue la orden de su padre Paragus para atacar a Vegeta. Conforme avanza la pelea, Broly se enoja cada vez más y aprende los movimientos de él y Gokú, hasta el punto de convertirse en Super Saiyajin también.

Finalmente, otro de los cambios más significativos se da al momento de la derrota de Broly. En " Dragon Ball Super: Broly ", Gokú y Vegeta tienen que fusionarse en Gogeta para poder derrotarlo en modo Blue, mientras que en la película basta que Gokú absorba las energías de sus demás compañeros para vencerlo.

Incluso con las diferencias, existen cabos sin atar de algunos hechos de Broly que da entender la película y no explica. Por ejemplo, las cicatrices en el diseño de personaje, son similares a los lugares del daño crítico que recibió el Saiyajin Legendario en los films no oficiales. Las enormes cicatrices que porta Broly no tienen explicación en la película.