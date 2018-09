Los personajes de relleno son útiles para desarrollar la trama, aunque no tengan protagonismo. Al parecer, esto no sería así con Chelye y Lemo, las nuevas figuras que serán presentadas en Dragon Ball Super: Broly. De acuerdo con las voces de estos personajes, sus historias aportan cosas interesantes para la saga.



Nana Mizuki y Tomokazu Sugita, los actores de voz de Chelye y Lemo, respectivamente, contaron ciertos detalles sobre la personalidad de ambos personajes y cómo se desenvolverán en la cinta. Hay que adelantar que Chelye es impulsiva y aliada de Broly, además de ser compañera con Lemo.



"Toriyama crea lo que puedes llamar personajes increíblemente expresivos. En una serie que tiene batallas constantemente, mi personaje, Chelye, lidia con las partes más ligeras. Ella es una criminal, pero también muy chiquilla (risas). La relación de ella con Lemo no es del tipo de llamarlo "señor" o nada formal. En vez de eso, ellos se llaman "hermana" y "hermano" (risas). Entonces después de superar dificultades juntos, su relación evoluciona hasta que comienzan a referirse al otro sólo por el nombre. Además, es justamente porque Lemo es un adulto que deja pasar las trampas jóvenes de Chelye. Él es como un increíble padre o un instructor (risas)" , contó Mizuki en una entrevista.



"En primer lugar, pensé que mi personaje, Lemo, iba a usar tácticas cobardes y luego ser derrotado por Broly, pero me quedé agradecido y sorprendido de descubrir que es retratado como alguien con un punto de vista diferente, que complementa el poder irregular de Broly. A pesar de ser una representación de fuerza, no puedes mostrar a Broly sólo desde la perspectiva de otras personajes fuertes; francamente, creo que también necesita el punto de vista de alguien débil. Lemo gentilmente acepta a Broly, mientras que Chelye ve el poder de Broly de frente. Entonces es como si Lemo y Chelye crean un equilibrio. Para mi actuación como Lemo, me enfadé en no hacerlo parecer un tipo malo, incluso si él dijo cosas frías o abusivas. En el fondo, Lemo es una persona gentil. Él es un personaje astuto, pero amoroso, así que me enfocó en esa parte de la performance", agregó Sugita.

