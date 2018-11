'Dragon Ball Super: Broly': se comparten las primeras críticas de la película [SIN SPOILERS]

Una de las películas más esperadas del 2018 sin duda es 'Dragon Ball Super: Broly '. Esto se debe a la gran popularidad que obtuvo la última saga del Torneo de Poder en todo el mundo. El estreno del último capítulo del anime fue un acontecimiento viral y ahora se prepara todo para el regreso del poderoso Saiyajin Legendario Broly.

Pero este no llega solo, otros personajes como Paragus, las Fuerzas especiales Ginyu también o el mismo Rey Vegeta estarán presentes. Dragon Ball Super se encargará de reescribir la historia de los protagonistas: Vegeta, Goku, Broly y Freezer, además de contar la relación que ellos tuvieron son sus respectivos padres.

Tras la proyección de la película en Japón el pasado 14 de noviembre, se filtró gran parte de la trama. No obstante, el medio Sora News 24 compartió sus apreciaciones SIN SPOILERS en su portal web. Esto es lo que se comentó acerca del regreso del poderoso villano.

" El arte de la película ('Dragon Ball Super: Broly ')tiene un cálido trabajo hecho a mano, una imagen que refresca el uso de la precisión digital del anime de hoy en día. Pero más que todo, lo hace a esta película especial son las escenas de Broly, el Saiyan Legendario, vs. Goku y Vegeta. Y nos reafirmamos en esto: ¡las peleas son épicas! (...) No creemos que los fans van a estar decepcionados.



Con suficiente emoción, drama, ridad, música increíble, y muchísimas escenas de batallas, estuvimos más que con la película. La única cosa que faltó fue la participación de otros personajes clásicos fuera de Goku y Vegeta, pero este es solo un punto menor, ya que hubo suficiente acción para no notar la ausencia de los Guerreros Z.



Sobre todo, creemos que fue un buen regreso a lo clásico. Con un arte más tradicional y choque de inmensos poderes, los fans no pueden perderse esta experiencia en la pantalla grande. ".



Dragon Ball Super llegará a los cines el 14 de diciembre de forma oficial a Japón. No obstante, el resto del mundo deberá esperar hasta enero 2019 para contar con las respectivas versiones dobladas. Perú contará con el regreso de Broly el 17 de enero.