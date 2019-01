Dragon Ball Super: Broly | Los detalles que muy pocos se dieron cuenta de la cinta de Akira Toriyama [VIDEO]

Dragon Ball Super: Broly está a pocas horas de llegar a los cines de nuestro país. La cinta animada de Toei Animation ha despertado mucha atención en Japón y su llegada a Latinoamérica no hace más que confirmar el lazo de la comunidad con la obra de Akira Toriyama.



Ya hemos visto varios tráilers de Dragon Ball Super: Broly a lo largo de estas semanas, por lo que podemos anunciar que hay pocas novedades sobre las de qué hablar.



No obstante, hay detalles que pocos han notado de Dragon Ball Super: Broly. Quien sí se ha dado el trabajo de señalar cada uno de ellos es anzu361, un canal de YouTube dedicado a analizar la franquicia de Akira Toriyama.



Te has preguntado, por ejemplo, a qué se debe el pelo verde de Vegeta en Dragon Ball Super: Broly cuando esta característica es propia de los Saiyajing Legendarios. O qué sucede con la armadura de Goku cuando es enviado fuera del Planeta Vegita antes de su destrucción.



Esperemos que este video resuelva tus dudas sobre Dragon Ball Super: Broly, que está próximo a estrenarse en nuestro país el 10 de enero.

SINOPSIS - DRAGON BALL SUPER: BROLY

"Un legado está a la espera, un poder mortal está despertando: ¡El legendario Super Saiyajin Broly está aquí! Goku y sus amigos se enfrentarán a su reto más peligroso hasta la fecha cuando experimenten el poder y la fuerza de Broly. ¿Tendrán la fuerza suficiente para proteger su hogar o acabará con todo y todos los que tengan que enfrentarse a esta fuerza inquebrantable? Experimenta el nuevo nivel de potencia en la última película de la historia de Dragon Ball Super!"