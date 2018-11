'Dragon Ball Super: Broly': ¡filtrada la película! El verdadero Saiyajin que vencería a Broly [SPOILERS]

Dragon Ball Super por fin ha llegado a la pantalla grande. Broly hizo su primera aparición en una proyección especial para ciertos afortunados sorteados por la revista V-Jump. Allí se vivió de forma monumental la aparición de viejos personajes, como Freezer, las Fuerzas Especiales Ginyu, Paragus, entre otros. Como era de esperarse se han filtrado ciertos detalles de la película antes de tiempo.

Dragon Ball Super 'Dragon Ball Super: Broly': ¡filtrada la película! El verdadero Saiyajin que vencería a Broly. (Foto: Otakuanimelife)

Dragon Ball Super - Alerta de SPOILERS

Te advertimos que las siguientes lineas contienen SPOILERS de 'Dragon Ball Super: Broly ' y aunque no se han confirmado, recomendamos ver la cinta antes. Pero si estas muy ansioso por conocer el rumbo de la cinta te compartimos un detalle fundamental para las nuevas sagas de Dragon Ball.

Pues según informa el medio especializado en anime Otakuanimelife en su web, hay un Saiyajin que llegaría para vencer a Broly y no se trata ni de Goku ni Vegeta. Estamos hablando de Gogeta, la fusión de ambos sin los conocidos pendientes.

Así es, Akira Toriyama reviviría al poderoso guerrero para las nueva película 'Dragon Ball Super: Broly '. Por su puesto se ha comentado que la pelea es espectacular, pero no se llevará a cabo en la Tierra sino en otra dimensión.



Parte de la cinta estará orientada a descubrir esta poderosa fusión. Para este fin, Piccolo será fundamental. Él será el encargado de guiar a Goku y Vegeta para llegar a Gogeta, así que no será un luchador más contra el Saiyajin Legendario.



Al igual que Piccolo, Bills no se sumará a la batalla. Él se encargaría del cuidado de los hijos de los protagonistas. ¿Qué te parece esta trama de 'Dragon Ball Super: Broly ' hasta el momento?



Te recordamos que solo se trata de información filtrada, no confirmada. Habrá que esperar hasta el 17 de enero para conocer más acerca de la verdadera motivación de Broly para haber llegado a la Tierra o en este caso esa dimensión desconocida.



