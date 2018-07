Dragon Ball Super: ¿quién es Broly y cuál es su extraña relación con Goku?

Esta semana llegó una 'bomba' de parte de Toei Animation . la película de Dragon Ball Super contará con Broly como villano, un personaje que no se veía hace muchos años en las obras de Akira Toriyama , debido a que dejó de ser canon en la historia. Pero, ¿ quién es Broly ?

Este villano ha sido protagonista de más películas que cualquier otro, incluyendo a Freezer . No obstante, Akira Toriyama decidió que dejaría de ser parte de la historia para poder crear Dragon Ball Super y eliminar del horizonte Dragon Ball GT .



La idea que tuvo Toriyama fue de que este personaje nazca cada 1000 años, y el que conocemos es el que nació el mismo día de Goku . Nunca se explicó el motivo por el cual odiaba a muerte al protagonista del anime , pero su poder era claramente superior.

Broly nació con 10000 unidades de poder de base y desde su niñez ya podía transformarse en Super Saiyan , algo que a Goku le costó varios capítulos. Los de su raza están diseñados para eliminar la vida de los planetas a los que son enviados, por ende su capacidad destructora no tiene límites.

En la cuarta película 'Dragon ball Z: Estalla el duelo ', Goku y él coincidieron en un planeta. La reacción de este villano fue inmediata, perdió el control desatando el Super Saiyan imperfecto y pudo vencer a cualquier luchador que se le enfrentaba en solitario.



Dragon Ball Super Dragon Ball Super: el origen de Broly y su extraña relación con Goku. (Foto: Toei Animation)

¿Por qué Broly dejó de ser canon?

El motivo es muy simple, este personaje fue creado para las películas exclusivamente. De las cuales Akira Toriyama ha tenido poca participación, él autor prefiere monitorizar el anime. Este fue su comentario al respecto:



"Mi función en las películas es comprobar la trama y el guión que me manda Toei Animation. También me encargo del diseño de personajes, los ajustes y, si se tercia, del cambio de los nombres. He diseñado a Bojack y a Broly, y los últimos han sido Tapion y Monosia. Las considero historias en una dimensión diferente a la del manga. Mi posición es la de mero espectador."



Dragon Ball Super parece no ser la excepción, quizás Broly quede relegado al largometraje y no se le vea en la siguiente temporada del anime y del manga.