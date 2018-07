El tráiler de Dragon Ball Super: Broly presentó a los personajes de siempre: Goku, Vegeta, Piccolo, Bulma... Pero sucede que hay un gran ausente. ¿Qué pasó con Gohan?



Si revisas detenidamente el avance de Dragon Ball Super: Broly , notarás que el hijo de Goku no ha sido considerado para promocionar la próxima cinta del anime. Varios fans están preocupados debido a cómo puede ser ignorado el increíble poder de Gohan cuando se trata de salvar la Tierra.



Entendemos que Dragon Ball Super: Broly sea una nueva aventura en la que se introducirán nuevos villanos y se canonizarán otros. Probablemente ya no haya espacio para la aparición de Gohan que siempre tuvo protagonismo en las apariciones de Broly.



En las películas "Dragon Ball Z: Broly - El Legendario Super Saiyanjin" y "Broly: Second Coming", Gohan asume un rol principal en la gran pelea contra este poderoso antagonista.



¿Cuál será su papel en esta oportunidad? Habrá que esperar al desarrollo de la trama en su estreno el 14 de diciembre en Japón.

So, no Gohan?😧😰 — Name (@I_am_baked) 13 de julio de 2018