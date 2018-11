'Dragon Ball Super: Broly': ¡llegan imágenes inéditas de la película! Míralas aquí [SPOILERS]

¡Alerta de spoilers! la nota y las fotos que verás en la galería contienen información de la película 'Dragon Ball Super: Broly '. Avisado esto, comencemos a explicar las nuevas imágenes filtradas. Estas han llegado desde la misma transmisión de hace unas semanas antes del estreno oficial en Japón.

El resto de la nota contiene SPOILERS de Dragon Ball Super

Como era de esperarse, Broly desató todo su poder contra los protagonistas en la nueva película. Según la descripción de las fotos se vio que Freezer quedó devastado por el poder del villano, Vegeta y Goku tuvieron que llegar al rescate, inclusive el Saiyan Legendario ataca a Whis.

Curiosamente ' Dragon Ball Super: Broly ' también pone a Freezer como villano, él coge las esferas del dragón y comienza a planear venganza en contra de Goku y Vegeta. No obstante, no se imaginaban que los protagonistas tenían un as bajo la manga.

Gogeta aparece en la acción y se enfrenta contra el poderoso Broly, a su vez, logra desatar el Super Saiyan Azul. Esta transformación es muy superior a lo que puede dar la versión normal del villano, así que desata el verdadero poder de su raza.



Allí es cuando Dragon Ball Super desata el combate más épico que jamás se ha visto, ni si quiera el de Jiren fue así. Ambos luchadores son igual de poderosos, pero finalmente Gogeta se impone. Al parecer el anime ha vuelto canon esta poderosa transformación.

Recordemos que el manga ya ha dado inicio a la siguiente saga de Dragon Ball Super , y se titula ' el Prisionero de la Patrulla Galáctica'. La fusión entre Goku y Vegeta sin pendiente debería ser posible también en esos acontecimientos, ya que la obra de Toyotaro llega después.



¿Cuál crees que es el rumbo del manga con esta nueva saga? Sin duda la película ha revuelto toda la historia creada por Akira Toriyama, y a su vez, ha fundamentado el pasado de los personajes principales.



Por lo pronto, habrá que esperar el estreno de ' Dragon Ball Super: Broly ' y la siguiente saga en su totalidad para conocer más acerca del futuro de Goku y Vegeta. El 14 de diciembre llega la película y el 21 del mismo mes el manga.