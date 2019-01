Dragon Ball Super: Broly | Película de Akira Toriyama es la tercera más vista en Estados Unidos

Dragon Ball Super: Broly sorprende a los críticos por su acogida en Estados Unidos, un país que se caracteriza por evitar el consumo de cinematografía extranjera. Sin embargo, el regreso del Saiyajin Legendario no es poca cosa y sigue marcando récords en el país del norte.



De acuerdo con ComicBooks, Dragon Ball Super: Broly se ha colocado como la tercera película más taquillera en su primer fin de semana en Estados Unidos, detrás de 'Glass' (a la que superó momentáneamente el viernes) y 'The Upside'.



Dragon Ball Super: Broly ha recaudado 10,6 millones de dólares, siendo la tercera película animada con mejor taquilla en Estados Unidos. El podio lo completan 'Pokémon: Mewtwo vs. Mew' y 'Pokémon 2: El poder de uno'.



En nuestro país, Dragon Ball Super: Broly tuvo gran acogida desde su estreno el 10 de enero. Se registraron 257 mil 420 espectadores , una cifra considerable que no llegó a superar a Avengers Infinity War, que hizo 291 mil 629 espectadores en su fecha de estreno.



Dragon Ball Super: Broly recaudó 20 millones de dólares en la taquilla internacional sin considerar Japón, donde hubo un estreno exclusivo a mitad de diciembre. Si hablamos de la recaudación total, la cifra se eleva a los 54 millones de dólares.

Dragon Ball Super: Broly | Sinopsis

"Ésta es la historia de un nuevo saiyajin. La Tierra vive en paz tras el Torneo del Poder. Luego de darse cuenta de que en los universos aún existen muchos peleadores fuertes por conocer, Goku pasa sus días entrenando para así alcanzar nuevos niveles. Pero un día, Goku y Vegeta conocerán a un saiyajin de nombre Broly, uno al que nunca antes habían visto. Se suponía que los saiyajines habían sido casi erradicados tras la destrucción del planeta Vegeta pero entonces, ¿qué hace éste en la Tierra? Este encuentro entre los tres saiyajines que han seguido diferentes destinos se convertirá en una estupenda batalla en la que incluso Freezer (que regresó del infierno) se verá atrapado".