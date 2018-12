Dragon Ball Super: Broly | Prensa especializada opina sobre la cinta animada de Akira Toriyama

El estreno de Dragon Ball Super: Broly fue un éxito de Japón. La cinta recaudó US$8.7 millones, siendo el mayor éxito de toda la franquicia, según la compañía Exhibitor Relations Co.



¿Pero qué dice la crítica especializada? Aún falta para que veamos la producción nipona en esta parte del continente, pero algunas webs pudieron acceder al material. Aquí compartimos algunos comentarios sobre Dragon Ball Super: Broly.



Cuidado que estos comentarios sobre Dragon Ball Super: Broly no cuentan con spoilers, así que podrás tener una idea de lo que se viene para el estreno de esta película de Akira Toriyama.



Rocket News 24: "Con muchas emociones, drama, risas, música asombrosa y sorprendentes escenas de batalla; estuvimos más que satisfechos con la película. Lo único que sentimos que faltó fue algo de participación de otros personajes clásicos más allá de Gokú y Vegeta, pero incluso eso fue un problema menor; pues había suficiente acción para compensar la ausencia de los otros guerreros Z".



Anime News Network: "Al final, 'Dragon Ball Super: Broly' funciona como una introducción a algo más grande; el primer capítulo de una historia que no está nada cerca a su conclusión. Pero incluso por cuenta propia, es la historia de un hombre roto perseguido por su pasado lleno de abusos; retorcido hasta ser algo que nunca estuvo destinado a convertirse. Aun así, hay esperanza para él. La única pregunta es si será capaz de superar su trauma y abrazar esta esperanza antes de que su historia termine en destrucción; sea la suya propia o la de un mundo lleno de inocentes".



IGN: "Las escenas de lucha están cargadas de genial acción que es suficiente para compensar los defectos de de películas previas de 'Dragon Ball', y ofrecen una fuerte dosis de nostalgia. Broly, apropiadamente, balancea esta gran acción con la comedia que fans de 'Dragon Ball' han conocido en 'Super'. (...) "Dragon Ball Super: Broly" cumple en términos de acción, pero más que eso, usa a los padres de Gokú, Vegeta y Broly para conectar con los orígenes de la serie y añadir un reflexivo y empático subtexto. Es una película humorística que se sumerge en el mundo de la imaginación y es atrapante hasta el final".