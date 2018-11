'Dragon Ball Super: Broly' revela más datos sobre Gine, la madre de Goku [FOTOS]

Gine es un personaje que merece mayor atención para el desarrollo de la historia de Dragon Ball Super: Broly, pues se trata de la madre de Goku. Mientras esperamos el estreno de la cinta, se ha liberado cierta información sobre este personaje.



Los datos adicionales sobre la madre de Goku en Dragon Ball Super fueron dados a conocer en el sitio oficial de la película. Además de unos cuántos diseños del personaje, hay una breve biografía de Gine en la que se lee que es una saiyajin que habita en el Planeta Vegita, es esposa del guerrero Bardock y madre de dos hijos de nombre Raditz y Kakaroto. Se distingue, además, por ser una mujer de personalidad amable y dulce, algo que no es característico en la raza guerrera.



No hay más información para lo que ha sido una personaje secundaria dentro de toda la trama de Dragon Ball. Esperemos que en Dragon Ball Super se desarrolle algo más la historia de Gine, pues el desprendimiento de su hijo antes de la aniquilación total será una escena sensible.



Dragon Ball Super: Broly se estrenará en Japón el 14 de diciembre, mientras que en Perú recién lo podremos ver en los cines locales el 17 de enero de 2019.