'Dragon Ball Super: Broly' | Goku y Vegeta en español latino asistieron a una conferencia de prensa

' Dragon Ball Super: Broly ' es una de las películas más esperadas del 2019. Aunque ya se ha visto en Japón y otros países, recién llegará a América Latina y Perú en enero. Los mismos actores de doblaje en español latino prestaron un poco de su tiempo para calentar el ambiente.



Mario Castañeda, la voz original de Goku en español latino, no solo participa en la serie Dragon Ball Super de Cartoon Network, sino que también participa de eventos en todo América Latina. En esta ocasión, en el marco del estreno fue parte de la conferencia de prensa.

Todo el elenco de voces de ' Dragon Ball Super: Broly ' se prestó para un divertido preguntas y respuestas con la prensa y público en general. Los asistentes fueron: Mario Castañeda (voz de Gokú), René García (voz de Vegeta), Gerardo Reyero (voz de Freezer), Ricardo Brust (voz de Broly) y Eduardo Garza, el director del doblaje.

Por supuesto, sorprende el regreso de Ricardo Brust. Este actor de doblaje fue la voz original de Broly en las viejas películas y ahora, en 'Dragon Ball Super: Broly ', se reencuentra con sus compañeros para una batalla épica en la nueva cinta a manos de Toei Animation.

Él mismo comentó la diferencia que tiene este Broly con los del pasado: "Poco a poco va de menos a más, hasta llegar a volverse loco, prácticamente. Yo traté de ir incrementando su energía, hasta llegar a lo último".



La voz del personaje no fue nada fácil ya que los gritos eran bastante complicados, inclusive bromeó con que alzó más la voz que el mismo Vicente Fernández.



René Gardía (Voz de Vegeta) añadió lo siguiente en la conferencia: " Si la historia fuera diferente, el héroe sería Vegeta y a lo mejor no sería tan divertido. Es el único que sí tuvo un cambio realmente, que sí evolucionó, que sí reconoció el poder del otro, que sí se sacrifica por todos, entonces eso es lo interesante y lo bonito del personaje, y creo que a pesar de todos los cambios que ha tenido y la importancia que cobró en Dragon Ball, sigue siendo el mismo en esencia: es un enojón, es un soberbio. A mí me gusta mucho hacer a Vegeta, me divierte mucho".

Gerardo Reyero también tiene un papel importante en la saga. Freezer ha vuelto a la vida gracias a Whis y sigue con la idea de vencer a Goku y Vegeta. El actor comentó lo siguiente sobre su personaje en 'Dragon Ball Super: Broly ': " Nosotros decimos que es más rico doblar a un villano que doblar a un héroe, porque los héroes son buenos, buenos, buenos y a veces hasta sin matices y cambios, y los villanos nos dan la oportunidad de lucir la voz, la tonalidad, de manera maravillosa".