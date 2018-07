Ha pasado buen tiempo desde que los seguidores de Dragon Ball Super se quedaron sin novedades por parte de Toei Animation. Felizmente la espera ha terminado y nada mejor que con el regreso de un clásico villano que muchos quisieron en su momento: Broly .

Lo que inició como una imagen compartida en las redes sociales terminó por confirmarse por la misma Toei Animation : Broly sería el nuevo enemigo de Goku y volverían a enfrentarse una vez más por el título del guerrero más poderoso del universo.

Dragon Ball Super la película (Foto: Toei Animation) Dragon Ball Super la película (Foto: Toei Animation)

Esto ha provocado diversas reacciones ante los fans, ya que es una constante de Toei Animation reciclar personajes y villanos que aparecen en la franquicia una y otra vez. Esta nueva película exploraría el inicio de la raza Saiyajin, por lo que se especulaba que Yamoshi sería el misterioso villano visto en el tráiler oficial.

Sin embargo, nadie se imaginaba que, luego de anunciar que el villano de la película sería un Saiyajin , este sería Broly, el legendario Super Saiyajin que nos mostró el poder del Super Saijan Bersek , una transformación donde el guerrero pierde totalmente el control de su poder, incrementándolo a niveles inimaginables.

¿Qué opinan de la revelación de Broly como el villano principal de la nueva película de Dragon Ball Super ? Pueden dejar sus comentarios abajo contando sus reacciones y qué es lo que más esperan de esta nueva película, ahora que ya sabemos que Broly estará en ella.

DRAGON BALL SUPER: BROLY



The Legendary Saiyan appears.

Coming to Japan on 12.14.18 💥 https://t.co/XFNlmfpxe1 pic.twitter.com/F7WWbLqmly — Toei Animation (@ToeiAnimation) 9 de julio de 2018

Akira Toriyama compartió en la web oficial de Dragon Ball su opinión y visión de Broly en la saga de Dragon Ball Super :

"Hola a todos, están familiarizados con Broly?



Él es un increíblemente poderoso Saiyajin que solo ha aparecido en las viejas películas del anime. Aparentemente, yo sólo diseñé algunos bocetos de él, pero no he tenido casi ningún tipo de relación con el anime en su tiempo, por lo que me olvidé completamente del contenido de la historia.



Entonces, con respecto a Broly. He escuchado durante estos días, que él no solamente es popular en Japón, sino que también lo es cruzando los mares. Basado en esto, mi editor sugirió que Broly aparezca en esta próxima película.



Me adelanté un poco y miré las películas del pasado, y sentí que esto podría ser interesante una vez que arregle algunas cosas. Me he puesto a trabajar intentando incorporar una historia que lo incluya en la serie de Dragon Ball Super.



Mientras he mantenido en mente la clásica imagen de Broly para no decepcionar a los fans, lo he actualizado y agregado un nuevo elemento en su carácter. Creo que esto resultará para crear un Broly más fascinante.



Naturalmente, ustedes verán combates muy fieros, pero también descubrirán los caminos del destino que llevaron a Gokú, Vegeta y Broly tener un encuentro. Esta historia también incluye a la Fuerza de Freezer y la historia de los Saiyans, que terminará con una gran conexión con todo. La historia se ha convertido en algo dramático y a gran escala.



¡Aquí viene el poderoso Saiyan, Broly! Estoy incluyendo mucho contenido que estoy seguro que los fans disfrutarán, así que no se olviden de revisarlo y ser pacientes mientras todo comienza a unirse poco a poco." Akira Toriyama