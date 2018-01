Dragon Ball Super: el último capítulo del anime será emitido en marzo

Tras muchos rumores en los últimos días, Dragon Ball Super confirmó su fecha de finalización para el 25 de marzo de este año. Parece que el Torneo de Poder será el final de esta saga, pero todos se preguntan si continuará la serie o cuándo será la fecha de la siguiente temporada.

Toei Animation confirmó que cambiarán la programación de Fuju TV. En el horario habitual de Dragon Ball Super se emitirá Kitaro desde el 1 de abril a modo de celebración de los 50 años de la serie. Este será un parón temporal para la saga actual del Torneo de Poder.

¿Por qué acabará Dragon Ball Super en Marzo?

Cabe resaltar que esta no es una cancelación, por el contrario, solo es un receso. El motivo detrás de la decisión es que el anime de Dragon Ball Super se ha distanciado del manga. El último necesita tiempo para ponerse al día con la emisión de la serie. Actualmente solo se ha llegado a dibujar hasta la previa del Torneo de Poder y se espera que en febrero y marzo ya se de comienzo en el dibujo a papel.

Aproximadamente son 30 capítulos de diferencia entre uno y otro. Es necesario este respiro, de parte de Toei Animations, para que Toyotaro el actual autor del manga pueda alcanzar el ritmo del anime.

¿Este será el fin de Dragon Ball Super?

La respuesta corta es no. La serie no ha terminado, continuará hasta que alguno de los responsables de Toei Animations o del equipo de Toyotaro lo anuncie. Hasta el momento no se ha dicho nada con respecto al final definitivo del anime de Goku.

Tsutomu Ono, supervisor de animación de la serie, a través de Twitter respondió varias de las dudas de los fans con respecto a este tema. “La información sobre el final de la emisión de Dragon Ball Super en la primavera ya ha sido publicada,” escribió el animador. “Recién ayer me enteré que el episodio 126 será mi último trabajo como supervisor de animación.”, comunicó.



También añadió que, aunque este final es muy repentino, está muy feliz de haber trabajado en la saga. “Dragon Ball vivirá por siempre” fueron sus exactas palabras. Aunque no hay confirmación de la fecha de continuación, el estudio tiene calendado una película conmemorativa para el 2018.



El último episodio en estrenarse será el 131 debido a que habrán dos fechas que no se emitirá Dragon Ball Super. El 25 de febrero será la Maratón de Tokyo 11 de marzo la de Nagoya. Se estima que recién en el 2019 llegue una nueva temporada.

Dragon Ball Super 124: la batalla de Gohan contra Dypso será una de las más emocionantes [SPOILER]



Dragon Ball Super Dragon Ball Super

Ya se acerca el final del arco actual en la historia de Dragon Ball Super. En el avance del episodio 124 se ve a Gohan y Freezer aparentemente uniendo fuerzas para sacar del combate a Dypso. En el adelanto se escucha a Goku diciendo: "¡Mientras nuestra pelea contra Jiren se calienta, Gohan es sometido por Dyspo con su modo de alta velocidad y está en problemas! ¡Freezer se une a la lucha con su risa misteriosa y la estrategia empieza! ¡Gohan, Freezer, muéstrenle su fuerza!".



El exvillano del Universo 7 alcanzará su forma dorada para este fin. El nuevo capítulo aparece enfocarse en esta batalla pero Vegeta y Goku también tienen una combate pendiente contra Jiren. Parece que todas las cartas están jugadas y solo veremos lo que muchos esperan: un gran combate.