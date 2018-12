Dragon Ball Super finalizó en marzo de este año. Desde el Torneo de Poder no se sabía que llegaría después: no obstante, el manga adelantó parte de saga 'El Prisionero de la Patrulla Galáctica'. Estas son las primeras fotos de la continuación de la historia de Goku y Vegeta.



El anime Dragon Ball Super todavía sigue en pausa pero el manga no se detiene. El día de hoy se filtraron las primeras páginas oficiales de la siguiente saga llamada 'El Prisionero de la Patrulla Galáctica', en donde se muestra a los protagonistas sorprendidos por un poder que nunca han visto.

Dragon Ball Super | Fotos de la nueva saga del anime | 'El Prisionero de la Patrulla Galáctica'

En la galería podrás encontrar todas las fotos filtradas hasta el momento. El día de mañana (jueves 20 de diciembre) se publicará en la revista V-Jump el primer tomo del la siguiente saga de Dragon Ball Super. Esta historia estará situada luego del Torneo de Poder y la aparición de Broly en la película.

Justo en el cierre del manga se vio que la Patrulla Galáctica llegó a la Tierra para llevarse a Majin Buu. Goku y Vegeta, los protagonistas, intentaron evitarlo pero cayeron prisioneros también, así que se despiertan en un planeta desconocido con la marca de la Patrulla Galáctica en el pecho.

Dragon Ball Super | Trama de la saga del 'Prisionero de la Patrulla Galáctica'

Allí es cuando Dragon Ball Super aprovecha para presentar al poderoso nuevo personajes que estaba promocionando Toyotaro en sus redes sociales. Su poder es mucho más fuerte que cualquier otro villano que hemos visto. Con solo su aliento fue capaz de eliminar la vida de una zona del planeta y absorberlo como si de una galleta se trataba.

Esto es solo lo que se vio en las páginas filtradas, pero Goku queda sorprendido por algo. Al parecer intenta usar su teletransportación pero no es eficaz. El nuevo personaje de Dragon Ball Super se llama Moro, según la traducción de los fans.

¿Cuándo se estrena la siguiente saga de Dragon Ball Super?

El día de mañana 20 de diceimbre se publicará todo el primer tomo de la continuación de Dragon Ball Super. La saga de 'El Prisionero de la Patrulla Galáctica' está íntegramente a cargo de Toyotaro, en esta ocasión Akira Toriyama no intervendrá en la trama.