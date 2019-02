Dragon Ball Super | Actriz que le da vida a Bulma pide más heroínas Saiyajin para las siguientes sagas

La raza Saiyajin ha tomado más protagonismo en Dragon Ball Super gracias a la aparición de Kale y Caulifla, dos poderosas luchadoras del Universo 6. A su vez, la película de Broly se encargó de contar la verdadera historia del planeta Vegita antes de ser destruido. Pues para este 2019 podrían llegar muchas más luchadoras, esto es lo que comento una actriz de voz.

Esto no ha pasado desapercibido por las actrices de voz en la versión en inglés. Monica Rial, la voz de Bulma, declaró en una entrevista con el medio ComicBook acerca del caso. " Dejen a Bula ser. Quizás ella no necesita ser solo una ama de casa. Dejen que una de estas mujeres no terminen en casa con los niños. Dejen que ella haga sus cosas".



A su vez, se refirió acerca de la aparición de dos poderosas luchadoras en el Torneo de Poder: "Luego cuando vimos a ale y Caulifla, estaba como, 'Oh, okay'. Ahora estamos recibiendo el tren del empoderamiento, y estoy dispuesta a esto".

Por supuesto, en el futuro quizás Dragon Ball Super le preste más atención a las mujeres capaces de defender al universo según la actriz de voz que le da vida a Bulma.



" Kale y Caulifla obviamente tienen toda la fuerza necesaria. Bulma es solamente amenazante por que es inteligente, y sabe como manipular a la gente bastante bien. Me gusta la idea de tener toda esta ola de feminidad...".

¿Crees que vuelva a verse a las jóvenes Saiyajins en la nueva saga de Dragon Ball Super ? Pronto veremos si Akira Toriyama y Toei Animation ele vuelven a dar espacio a los personajes de otros universos como el número 6.