Dragon Ball Super: ¡derrotar a jiren ya es una realidad, se reveló un posible punto débil! [SPOILERS]

El capítulo 127 de Dragon Ball Super llegó el sábado pasado gracias a Toei Animation y Crunchyroll, donde vimos la continuación de la batalla del Torneo de Poder luego de que Toppo, el Dios de la Destrucción, haya sido eliminado por Vegeta.



Sin duda alguna, los fans han comentado ​que ha sido uno de los mejores episodios, ya que ha tenido muchos momentos memorables que incluyen a Jiren y a Androide 17, los grandes protagonistas del capítulo.



​En los siguientes párrafos estaremos hablando del siguiente capítulo de Dragon Ball Super , así que podrían haber SPOILERS. Si aún no han visto el capítulo, podrían revisar esta galería de fotos o esta teoría del último deseo de Jiren.

Como vimos en el capítulo 127 de Dragon Ball Super , Androide 17 se sacrificó para dejar que Goku y Vegeta descansaran un poco, transmitiéndoles su energía antes de explotar a si mismo para contrarrestar un ataque de Jiren.



Pero hay un detalle que los fans no han dejado escapar. Y es que el mayor regalo de Número 17 no ha sido una oportunidad más para que Goku y Vegeta peleen contra Jiren, sino la revelación de cómo harían para derrotarlo.



En una parte del episodio, C. 17 agarra desprevenido a Jiren, lanzando una cantidad enorme de energía a su espalda, que le hace mucho daño dejando descubierto su torso y preocupando a Vermoud y ​Kai, que se sorprender de ver dañado a Jiren.

De esta manera, Goku le da las gracias a Androide 17 por su ataque, que le dio una idea muy concisa de cómo derrotar a Jiren: distraerlo con ataques constantes para distraerlo y poder lanzarle un ataque mayor para dañarlo.

Sin embargo, como vimos en el avance del capítulo 128 de Dragon Ball Super , esta estrategia no podrá ser realizada, ya que Goku se encuentra exhausto por la pelea y Vegeta no dejará de luchar hasta ser eliminado del Torneo. ¿Será Jiren el gran ganador del Torneo de poder?