Dragon Ball Super: ¡ni los dioses pueden contra Broly! Vegeta y Goku usaron todo su poder [FOTOS]

Cuando nadie se lo esperaba, llegó el tercer tráiler de 'Dragon Ball Super: Broly '. Mira acá el nuevo avance en HD, así es como luchará el poderoso Saiyajin contra los protagonistas que todos conocemos: Goku y Vegeta.

Una de las cosas que ha sobresalido en las imágenes es que Vegeta ya alcanzó a Goku con el Super Saiyan Dios. Aunque combinen este poder con la versión azul no es suficiente para hacerle daño a Broly. ¿Cómo será posible que venzan a este personaje?

Pues la respuesta puede estar más cerca de lo que crees. El Ultra Instinto será la última herramienta en contra de Broly en Dragon Ball Super. Este poder elevó a Goku a un punto en el que Jiren no podía seguirle los pasos.

El Torneo de Poder casi finaliza con esta técnica; no obstante, Goku no pudo mantenerlo por mucho tiempo. Así que es el momento preciso para que Vegeta, su eterno rival de poder, encuentre su camino hacia el Ultra Instinto.



' Dragon Ball Super: Broly ', por lo pronto, no ha confirmado que se vaya a mostrar este poder. Pero en la exhibición del rascacielos Tokyo Skytree ya se puede ver a la poderosa versión del protagonista con el cabello plateado junto a Broly.



La película llegará a mediados de diciembre a los cines de Japón. Perú tendrá la versión doblada al español latino el 17 de enero, las voces las pondrán los mismos actores que hacen la serie. Inclusive a estos se ha sumado Ricardo Brust, el mismo que hizo la voz de Broly en las viejas películas de Dragon Ball.

