"Dragon Ball Super" revela el diseño de la portada del DVD y Blu-ray

Las últimas

[{"id":107050,"title":"Morelia vs Tijuana EN VIVO con Sandoval: chocan por el pase a 'semis' de Copa MX Clausura 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/morelia-monarcas-vs-tijuana-vivo-online-directo-espn-tdn-azteca7-tvc-deportes-cuartos-final-copa-mx-torneo-clausura-2019-nndc-107050","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/11\/5c87291033996.jpeg"},{"id":107020,"title":"Dragon Ball Super | Gato Saiyajin enfrenta a Vegeta y ocurre impensado final en extra\u00f1o manga de Toriyama","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-dbs-manga-vez-vegeta-huyo-pelea-gato-super-saiyajin-mexico-107020","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/11\/5c86c045233b3.jpeg"},{"id":107037,"title":"\u00a1El equipo de las remontadas! Santos venci\u00f3 4-2 a N.Y. Red Bulls y avanz\u00f3 a 'semis' de Concachampions","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/santos-vs-ny-new-york-red-bulls-vivo-online-directo-fox-sports-telemundo-cuartos-final-concachampions-2019-nndc-107037","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8871cadb74d.jpeg"},{"id":107211,"title":"River Plate vs Palestino: fecha, hora y canal por Copa Libertadores 2019 en el Monumental","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-palestino-vivo-fecha-hora-canal-fox-sports-copa-libertadores-2019-tyc-sports-monumental-grupo-2019-canal-13-argentina-chile-107211","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/09\/5c843d99b37b3.jpeg"},{"id":107038,"title":"\u00a1A semifinales! Pumas venci\u00f3 3-0 a Dorados Sinaloa por cuartos del Clausura 2019 de Copa MX","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pumas-vs-dorados-sinaloa-vivo-directo-ver-transmision-via-espn-3-cuartos-final-clausura-2019-copa-mx-mexico-nndc-107038","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c88702daaef0.jpeg"},{"id":107036,"title":"Punto de oro: Godoy Cruz igual\u00f3 1-1 en su visita a Sporting Cristal por la Copa Libertadores [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/godoy-cruz-vs-sporting-cristal-vivo-online-directo-via-fox-sports-facebook-live-fecha-3-grupo-c-copa-libertadores-2019-107036","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8868abbd3f3.jpeg"},{"id":107052,"title":"Sporting Cristal empat\u00f3 como local ante Godoy Cruz y se complica en la Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/sporting-cristal-vs-godoy-cruz-vivo-copa-libertadores-2019-ver-futbol-gratis-links-streaming-online-fecha-horarios-canales-tv-via-fox-sports-nnda-nnrt-107052","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c886f01e866f.png"},{"id":107003,"title":"Tigres vs. Houston Dynamo EN VIVO: sigue la transmisi\u00f3n ONLINE desde Nuevo Le\u00f3n por la Concachampions","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/tigres-vs-houston-dynamo-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-fox-sports-2-univision-deportes-directo-vuelta-cuartos-concachampions-2019-mexico-107003","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/11\/5c8731ef48cea.jpeg"},{"id":107208,"title":"\u00bfLo lograr\u00e1? Kofi Kingston deber\u00e1 vencer a cinco superestrellas si quiere pelear en WrestleMania 35 [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-smackdown-kofi-kingston-debera-vencer-cinco-superestrellas-quiere-pelear-titulo-wrestlemania-35-video-107208","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c886c8a6737c.jpeg"},{"id":107210,"title":"Sporting Cristal vs. Olimpia: fecha, hora y canal del pr\u00f3ximo partido de los 'celestes' por la Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/sporting-cristal-vs-olimpia-fecha-hora-canal-proximo-partido-celeste-copa-libertadores-107210","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8868aadca93.jpeg"},{"id":107035,"title":"\u00a1La casa se respeta! Nacional venci\u00f3 a Atl\u00e9tico Mineiro por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/nacional-vs-atletico-mineiro-vivo-fox-sports-2-copa-libertadores-2019-directo-canal-10-online-grupo-e-nndc-107035","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8869ab64e73.jpeg"},{"id":107209,"title":"Frot\u00f3 la l\u00e1mpara: Carlos Lobat\u00f3n casi marca gol ol\u00edmpico en la Copa Libertadores [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-vs-godoy-cruz-carlos-lobaton-marca-gol-olimpico-copa-libertadores-video-107209","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8868405a128.jpeg"},{"id":107030,"title":"\u00a1Sorpresa en Porto Alegre! Gremio cay\u00f3 1-0 ante Libertad por la jornada 2 de la Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/gremio-vs-libertad-vivo-directo-online-transmision-via-fox-sports-3-fecha-2-copa-libertadores-2019-brasil-paraguay-nndc-107030","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c88680bb6e6c.jpeg"},{"id":107193,"title":"VER EN VIVO Morelia - Tijuana, v\u00eda ESPN3: Duelo EN DIRECTO por los cuartos de final de la Copa MX 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/morelia-tijuana-ver-vivo-online-via-espn-3-duelo-cuartos-final-copa-mx-2019-seguir-directo-gratis-liga-mx-hora-fecha-canal-via-streaming-tdn-azteca-7-mexico-nnda-nnrt-107193","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c884a2358693.jpeg"},{"id":107010,"title":"No la vio: Sporting Cristal empat\u00f3 1-1 con Godoy Cruz y se complica en la Copa Libertadores [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/sporting-cristal-vs-godoy-cruz-vivo-directo-copa-libertadores-2019-ver-fox-sports-107010","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8868a78af7b.jpeg"},{"id":107207,"title":"\u00a1Marginado por una lesi\u00f3n! Estrella de Uruguay qued\u00f3 fuera de la convocatoria para la China Cup","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/seleccion-uruguay-edinson-cavani-pierde-lesion-china-cup-luis-suarez-lidera-convocatoria-celeste-107207","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8866af29d26.jpeg"},{"id":107204,"title":"Sporting Cristal vs. Godoy Cruz: el palo salv\u00f3 la porter\u00eda de Patricio \u00c1lvarez del segundo gol para el 'Tomba' [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-vs-godoy-cruz-palo-salvo-porteria-patricio-alvarez-segundo-gol-tomba-video-107204","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c885b168bd00.jpeg"},{"id":107195,"title":"''Nos ganaron porque fueron mejores'': Simeone reconoci\u00f3 la superioridad de la Juventus en Champions","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/juventus-vs-atletico-madrid-diego-simeone-reconocio-superioridad-italianos-nndc-107195","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c884cae9d8b7.jpeg"},{"id":107103,"title":"\"Dragon Ball Super\" revela el dise\u00f1o de la portada del DVD y Blu-ray","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-echa-vistazo-portada-dvd-blu-ray-mexico-107103","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c87d5b149676.jpeg"},{"id":107205,"title":"\u00a1Nadie la calla! Becky Lynch: \"Charlotte, la gente no necesita una Reina. Necesita a 'The Man'\" [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-becky-lynch-charlotte-gente-necesita-reina-necesita-the-man-video-107205","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8860cc2d7bc.jpeg"},{"id":107040,"title":"Tigres vs Houston Dynamo EN VIVO por Concachampions: chocan por el pase a semifinales | FOX Sports 2","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/tigres-vs-houston-dynamo-vivo-fox-sports-2-cuartos-final-concachampions-2019-directo-tv-azteca-online-mexico-estados-unidos-nndc-107040","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/11\/5c87301d5d488.jpeg"},{"id":107200,"title":"Am\u00e9rica vs Chivas: cl\u00e1sico mexicano por cuartos de final de Copa MX Clausura 2019 | TDN","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-chivas-vivo-tdn-clasico-cuartos-final-copa-mx-clausura-2019-telemundo-directo-tv-azteca-azteca-nndc-107200","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8852f82b333.jpeg"},{"id":107196,"title":"\u00a1Sin tiempo que perder! Zidane y su cuerpo t\u00e9cnico ya trabajan en la ciudad deportiva del Real Madrid","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-zidane-cuerpo-tecnico-ciudad-deportiva-previo-debut-laliga-santander-espana-107196","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c88505d04551.jpeg"},{"id":107201,"title":"Sporting Cristal vs. Godoy Cruz: Tom\u00e1s Cardona marc\u00f3 el gol del empate ante los celestes [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-vs-godoy-cruz-tomas-cardona-marco-gol-empate-celestes-video-107201","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8855d5890a6.jpeg"},{"id":107197,"title":"Avengers 4: Endgame | Nueva sinopsis filtrada anuncia el reinicio del Universo Cinematogr\u00e1fico de Marvel","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-nueva-sinopsis-filtrada-anuncia-reinicio-universo-cinematografico-marvel-107197","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c884f4a33305.jpeg"}]