Dragon Ball Super: ¡el episodio 47 del manga ya fue revelado! Majin Buu despierta y da una paliza a Moro

Las últimas

[{"id":111968,"title":"Barcelona vs Real Sociedad: horarios, canales oficiales y c\u00f3mo ver por Liga Santander 2019 | GU\u00cdA TV","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-sociedad-vivo-horarios-canales-directo-online-tv-via-espn2-sky-sports-movistar-liga-santander-2019-espana-peru-colombia-mexico-111968","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9fd06eb98b.jpeg"},{"id":111973,"title":"Con dos del Real Madrid: los 20 laterales m\u00e1s caros de del mundo menores de 23 a\u00f1os [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-europa-real-madrid-lista-laterales-jovenes-derechos-e-izquierdos-caros-mundo-fotos-espana-111973","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba07a8b0ff0.jpeg"},{"id":111972,"title":"Juan Aurich est\u00e1 en venta: Grupo Oviedo dejar\u00e1 de ser propietario del club de la Liga 2","categoria":"Segunda Divisi\u00f3n","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/segunda-division","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/segunda-division\/juan-aurich-venta-grupo-oviedo-dejara-propietario-club-liga-2-nndc-111972","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba0181cc213.jpeg"},{"id":111970,"title":"Juventus vs. Fiorentina: escuadras se enfrentar\u00e1n por la fecha 33 de la Serie A","categoria":"Italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-fiorentina-vivo-serie-via-espn-2-estadio-juventus-minuto-minuto-cristiano-ronaldo-directo-fecha-hora-canales-tv-ver-futbol-vivo-gratis-online-italia-nnda-nnrt-111970","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9ff282bc65.jpeg"},{"id":111967,"title":"\u00bfNo se retira en Universitario? Edison Flores y la respuesta que sorprendi\u00f3 al hincha crema","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-edison-flores-respuesta-deseos-volver-sorprendio-hincha-crema-111967","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba0042a0f67.jpeg"},{"id":111971,"title":"BLACKPINK deslumbr\u00f3 con \u201cKill This Love\u201d en \u201cThe Late Late Show\u201d | VIDEO","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/blackpink-interpreta-kill-this-love-the-late-late-show-video-nndc-111971","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9ffc92cc24.png"},{"id":111930,"title":"Dota 2 | Infamous Gaming se despide de \"MoOz\", una de sus estrellas","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-infamous-gaming-despide-mooz-estrellas-111930","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/18\/5cb954c70baf6.jpeg"},{"id":111969,"title":"eSports | Will Smith apuesta por los deportes electr\u00f3nicos financiando a equipo de League of Legends","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/esports-will-smith-apuesta-deportes-electronicos-financiando-equipo-league-of-legends-111969","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9fb152d8fb.jpeg"},{"id":111965,"title":"Te emocionar\u00e1: el homenaje que le rindi\u00f3 Sporting Cristal a Julio C\u00e9sar Balerio","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-recordo-julio-cesar-balerio-hubiese-cumplido-61-anos-foto-video-nndc-111965","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9f5e898e86.jpeg"},{"id":111966,"title":"El posible once de Sporting Cristal para el choque ante Real Garcilaso en Cusco [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-vs-real-garcilaso-posible-once-celeste-choque-cusco-liga-1-fotos-111966","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/11\/5c86c252b6836.jpeg"},{"id":111911,"title":"Rafael Nadal venci\u00f3 a Guido Pella por los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo","categoria":"Tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/rafael-nadal-vs-guido-pella-vivo-masters-montecarlo-via-espn-nndc-111911","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9fa059e3ca.jpeg"},{"id":111947,"title":"\u00a1Revancha por Premier League! Manchester City vs. Tottenham juegan en Etihad Stadium por la fecha 35 del torneo","categoria":"Inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-city-vs-tottenham-vivo-etihad-stadium-directo-transmision-narracion-directv-sports-sky-sports-online-tv-stream-premier-league-inglaterra-nndc-111947","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9d206a2a0e.jpeg"},{"id":111964,"title":"Para ponerse Allegri: la versi\u00f3n del DT de Juventus sobre el futuro de Cristiano Ronaldo","categoria":"Italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/cristiano-ronaldo-juventus-palabra-dt-allegri-despejar-dudas-futuro-club-111964","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9f8644ddd1.jpeg"},{"id":111962,"title":"Dragon Ball Super: \u00a1el episodio 47 del manga ya fue revelado! Majin Buu despierta y da una paliza a Moro","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-episodio-47-manga-revelado-majin-buu-despierta-da-paliza-moro-fotos-dbs-dragon-bal-lee-online-111962","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9f3383bbc4.jpeg"},{"id":111963,"title":"Natti Natasha publica sensual baile en Instagram que enloquece a todos sus fans [VIDEO]","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/natti-natasha-sensual-video-baile-instagram-enloquece-fans-111963","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9f1334263f.jpeg"},{"id":111923,"title":"Sporting Cristal vs. Real Garcilaso EN VIVO: celestes y cusque\u00f1os juegan en el Garcilaso de la Vega | Liga 1","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-vs-real-garcilaso-vivo-online-directo-gratis-via-golperu-fecha-10-torneo-apertura-liga-1-movistar-2019-111923","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9f07575fe5.jpeg"},{"id":111961,"title":"Justin Bieber, Ariana Grande y otros artistas cantan en el nuevo single de Lil Dicky | VIDEO","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/justin-bieber-ariana-grande-otros-artistas-cantan-nuevo-single-lil-dicky-video-nndc-111961","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9ef06012b3.png"},{"id":111954,"title":"Con Cristiano Ronaldo y un peruano: el once ideal con nombres religiosos por Semana Santa [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cristiano-ronaldo-peruano-once-historico-nombres-religiosos-semana-santa-2019-fotos-111954","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9ea733a6c8.jpeg"},{"id":111959,"title":"Esc\u00e1ndalo en Francia: utilizan identidad del \u00e1rbitro que dirigi\u00f3 Per\u00fa vs. Nueva Zelanda para transportar droga","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/seleccion-peruana-utilizan-nombre-arbitro-dirigio-peru-vs-nueva-zelanda-narcotrafico-francia-111959","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9ea0f973ea.jpeg"},{"id":111931,"title":"Dragon Ball Super | Goku Dios de la Destrucci\u00f3n y \u00c1ngel Vegeta son virales en redes sociales","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-dios-destruccion-angel-vegeta-son-virales-redes-sociales-111931","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb958ebf34fd.jpeg"},{"id":111932,"title":"\"Avengers: Endgame\" | Chris Evans (Capit\u00e1n Am\u00e9rica) revela spoiler mayor sobre el verdadero villano","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-chris-evans-capitan-america-revela-spoiler-mayor-villano-111932","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9608756f38.jpeg"},{"id":111958,"title":"La verdad de Benincasa tras salir de la 'U': \u201cNo me iba a quedar donde no me quer\u00edan\u201d","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-me-iba-quedar-me-querian-afirmo-horacio-benincasa-111958","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/04\/5c7dbec5cb5c5.jpeg"},{"id":111957,"title":"La foto de la hija de Thal\u00eda que ha dado la vuelta al mundo por su parecido con \"Marimar\" [FOTO]","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/foto-hija-thalia-dado-vuelta-mundo-parecido-marimar-foto-111957","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9e504b1cfb.jpeg"},{"id":111956,"title":"Miguel \u00c1ngel Russo se qued\u00f3 con las ganas: los jugadores que no pudo fichar Alianza Lima [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-jugadores-pudo-fichar-miguel-angel-russo-fotos-111956","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9e1cc2d10e.jpeg"},{"id":111942,"title":"\u00a1Incluso le pidi\u00f3 una foto! Luis Su\u00e1rez se podr\u00eda enfrentar a jugador del Ajax que lo tiene como \u00eddolo","categoria":"Champions League","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-luis-suarez-enfrentar-nino-idolatraba-jugaba-ajax-espana-nndc-111942","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9cb6518896.jpeg"}]