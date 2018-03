El poder de Goku ha alcanzado su nivel más alto en Dragon Ball Super. Jiren logró que el protagonista liberara el verdadero Ultra Instinto, e inclusive que lo llevara al extremo de poner en riesgo su propio cuerpo con tal de vencer al más poderoso del Universo 11.

En el momento más tenso de la pelea, a Jiren se le ocurrió que sería buena idea atacar a la tribuna donde estaban los amigos de Goku. Esto enfurece al protagonista y lanza un poderoso mensaje que muchos han catalogado como el momento más heroico de Dragon Ball Super.

No obstante, el argumento no es válido si tenemos en cuenta toda la historia de Dragon Ball. La frase es la siguiente: ""No es que sea un héroe de la justicia, pero a aquellos que lastiman a mis amigos, no los perdonare".

En el clip se puede ver el momento preciso en el que Goku comenta esto y comienza a luchar con toda su fuerza. Pero durante toda la historia del anime, el protagonista ha perdonado a los diferentes villanos que han atacado a sus amigos.

Androide 17, Androide 18, Vegeta, Ten Shin Han y Piccolo en su momento eran villanos, y atacaron a amigos y familiares. En Dragon Ball Super los fans han encontrado varios detalles que ponen en jaque el pasado del anime como los nuevos poderes de Wiss, que ahora podrían reemplazar a las esferas del dragón.

Dragon Ball Super Dragon Ball Super: el error de Goku que pocos notaron al final del anime. (Foto: Toei Animation)

