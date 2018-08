Dragon Ball Super: así se escuchará Broly en versión español latino [VIDEO]

Una buena noticia para los veteranos fans de la obra de Akira Toriyama. Broly contará con su voz original del español latino en la nueva película de Dragon Ball Super. Así lo confirmó el actor de doblaje Ricardo Brust en Twitter.

Los seguidores del anime han revivido los viejos trabajos del actor en las películas de Dragon Ball para recordar cómo realmente sonaba el Saiyajin Legendario. Pues te compartimos un video para que sepas que así será el villano renovado.

Por las redes sociales compartió el siguiente mensaje a sus seguidores:



" Gracias a ustedes me llamaron para hacer a Broly. Mañana grabo el tráiler. Tengo un problema, hice a Cell, Mr Satán, etc., pero la voz de Broly creo que era más natural. Ya busque en Internet las escenas con él, pero son solo escenas de pelea y casi no habla. ¿Alguien podría ayudarme con una escena donde él hable por lo menos 3 oraciones para poder hacer mañana un buen trabajo?"



El 14 de diciembre llegará a los cines de Japón la esperada producción de Dragon Ball Super que reinventará la historia de Broly. En América Latina se podrá ver a finales de enero de 2019 con el doblaje al español latino.