Dragon Ball Super: la esperanza final del Universo 7 podría ser su más grande enemigo

En el capítulo 126 de Dragon Ball Super por fin vimos la técnica que Vegeta iba a utilizar para derrotar a Toppo, una que los fans reconocieron inmediatamente llevándolos hasta las lágrimas, pero todos sabían que era la única manera de derrotar a un Dios de la Destrucción.



Antes de continuar, debemos advertirte que en los siguientes párrafos estaremos hablando sobre el capítulo 126 y el 127 de Dragon Ball Super que contendrán SPOILERS de la saga. Si aún no has visto el capítulo, te recomendamos ver nuestra galería de fotos.​

Dragon Ball Super: la última esperanza del Universo 7 podría ser su mayor enemigo

Dragon Ball Super Dragon Ball Super: la última esperanza del Universo 7 podría ser su mayor enemigo (Foto: Captura)

En el episodio anterior de Dragon Ball Super , vimos que Vegeta utilizó su poder de autodestrucción para crear una inmensa explosión que acabaría con su vida y con Toppo, el nuevo Dios de la Destrucción que parecía imposible vencer.



Luego de la explosión, vimos como Vegeta seguía vivo (al parecer el modo Blue Saiyajin puede soportar la explosión) y Toppo había sido lanzado hacia afuera de la arena, apareciendo el lado de Dypso, quien lo ayudó a levantarse.



Luego de eso, vimos el estrado del Universo 7, donde todos se mostraron aliviados de que Vegeta continuara en batalla. Jiren, por su parte, demostró su descontento con Toppo, revelando que ahora si lucharía con todo su poder, ya que era el último peleador del Universo 11 contra Vegeta, Goku y Androide 17.

Sin embargo, un detalle que los fans no han dejado escapar ha sido la de un personaje, que no lo vemos desde la lucha con Toppo y que no aparece en el avance del capítulo 127 de Dragon Ball Super. ¿Qué pasó con Freezer?



El eterno enemigo de Goku no apareció luego de la explosión de Vegeta, tampoco se encontraba en la tribuna de los eliminados, así que los fans han teorizado que podría encontrarse inconsciente, aún dentro de la arena y que en realidad la batalla podría transformarse en un cuatro contra uno.



​Los fans han comentado que Freezer permanecería inconsciente u oculto dentro de los escombros de la arena hasta el final del Torneo de Poder, donde Jiren habría eliminado a todos menos a Goku, que aguantaría hasta el final y ganarían el Torneo de Poder de Dragon Ball Super por mayor número de participantes en pie.



Dragon Ball Super Frezzer sería la última esperanza del Universo 7 (Foto: Captura)

A pesar de esto, los fans tampoco creen que Toriyama deje que una saga tan importante con un final tan flojo. Lo que si es seguro, es que los siguientes capítulos de Dragon Ball Super estarán cargados de acción y de peleas épicas. ¿Podrá Goku superar a Jiren?