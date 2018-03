Dragon Ball Super estrena teaser de la nueva película de Goku. Míralo aquí [VIDEO]

Dragon Ball Super solo tiene un episodio más para conocer el final del Torneo de Poder. Goku ha perdido el Ultra Instinto, pero a su rescate han aparecido Freezer y Androide 17. Jiren ahora tiene que sacar de la arena a tres luchadores del Universo 7.

Hoy se lanzó el primer teaser tan esperado de la nueva película de Dragon Ball Super. Este será el primer largometraje que lleve el nombre de la última saga. Se filtró en este mes que la historia estaría estrechamente relacionada con el Torneo de Poder, inclusive que podría ser una secuela.

No obstante, en las nuevas imágenes no se presenta a ningún personaje del anime, solo a Goku y a un nuevo luchador. El aura del villano nuevo tampoco ha podido ser descifrada por los fans, no se trata de un Dios de la Destrucción ni de un Ángel.

Dragon Ball Super película

¿Cuándo se estrena la película de Dragon Ball Super?

Al parecer esta producción traerá nuevos aires a Dragon Ball Super. Otro villano amenazará la existencia del protagonista y se avecinan nuevos épicos combates. Goku y amigos regresarán este 14 de diciembre del 2018. Una vez estrenada la película se cree que el anime volverá dentro de dos años.

Dragon Ball Super 131 avance [EPISODIO FINAL]

Dragon Ball Super 131 avance