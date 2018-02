Dragon Ball Super: ¡filtradas imágenes de Goku y Jiren en su pelea final! [SPOILERS]

El sábado pasado, los fans no pudieron ver el capítulo 129 de Dragon Ball Super , ya que el canal que lo transmitía postergó el estreno por la Maratón de Japón, un evento local que ocupó todos los canales del país incluyendo FujiTv.



​En el episodio 129, veremos como el Torneo de Poder se va acercando más y más al final, ya que solo quedan dos luchadores en pie del Universo 7 yel Universo 11: Goku vs. Jiren será la última batalla antes de terminar el anime.



Y es que luego del capítulo 131, Dragon Ball Super ​dejará de emitirse hasta que el manga llegue al mismo punto que están en la serie animada. A pesar que no hay confirmación oficial, la fecha más próxima ha sido en el 2019. Cuidado con los SPOILERS a partir de aquí.

Dragon Ball Super: nuevas imágenes filtradas de la pelea de Goku y Jiren [SPOILERS]

Hace poco, Toei Animation subió un video del adelanto extendido de Dragon Ball Super 129, que dejó a todos con la boca abierta, ya que pudimos ver que el capítulo estará lleno de acción con Goku y Jiren llegando a su máximo poder para luchar mano a mano.



Sin embargo, dos imágenes extra han sido publicadas en las redes sociales mostrando ​a Goku con su última transformación, el Ultra Instinto dominado, y a un Jiren muy malherido, pero con esa mirada firme que lo caracteriza.

Al parecer, en el capítulo 129 de Dragon Ball Super , veremos una pelea muy igualada, siendo Jiren un poco más fuerte que Goku hasta que se transforme en su versión más poderosa. ¿Quién ganará el Torneo de Poder? Lo descubriremos en los próximos episodios de Dragon Ball Super.