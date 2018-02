Dragon Ball Super: ¿Freezer realmente está desaparecido del Torneo de Poder?

Falta muy poco para que se acabe el anime de Dragon Ball Super. En capítulos pasados se vio como Toppo despertaba su poder de Dios de la Destrucción y superó a Freezer con facilidad. Vegeta retó al líder de las Tropas del Orgullo y solo lo pudo ganar con una técnica similar a la autodestrucción, este sábado se estrena el capítulo 127 con la gran pelea de Jiren.

Cuatro luchadores del Universo 7 han logrado llegar hasta esta instancia del Torneo de Poder de Dragon Ball Super. Goku, Vegeta, Androide 17 y Freezer tendrán que enfrentarse a Jiren, el único que queda del Universo 11. Sin embargo hay un personaje que parece haber desaparecido: Freezer.

El ex-villano de las viejas series de Dragon Ball no se le ha visto en las gradas de los eliminados, pero tampoco en la arena de combate. Lo que aumenta la intriga en los fans es que en las sinopsis reveladas de los siguientes capítulos no se menciona a Freezer.

Dragon Ball Super capítulo 127 sinopsis:

"Son Goku y Vegeta se enfrentan contra Jiren a pesar de lesionarse de los pies a la cabeza. Pero sus ataque no tienen efecto en el enemigo, los dos simplemente se agotan. Mientras tanto, después de observar la situación por un tiempo, Androide 17 se acerca furtivamente a Jiren".

Dragon Ball Super capítulo 128 sinopsis:

"Gracias a que número 17 se sacrificó para ayudarlos, Goku y Vegeta han evadido el ataque de Jiren. Sin embargo, Goku se derrumba por el agotamiento, dejando a Vegeta solo frente a Jiren".

Dragon Ball Super capítulo 129 sinopsis:

"Solo quedan dos minutos antes del final del Torneo de Poder. Finalmente, solo queda Goku y Jiren en el campo de batalla. El héroe no tiene más remedio que lidiar con el abrumador poder de su enemigo. Pero de pronto las pupilas de Goku se vuelven plateadas por el Ultra Instinto".

Como se puede ver, en todas los avances no se menciona a Freezer. Algunos fans ya hacen teorías sobre si esta será la gran sorpresa de Dragon Ball Super. Algunos creen que llegará la gran traición del Universo 7. Jiren no aceptaría un trato con Freezer pero esto no le impide sabotear la victoria de su universo.

Por otro lado, hay teorías en las cuales se asume que el ex-villano se esconde actualmente en la arena y tiene planes secretos para volver a la vida definitivamente gracias a las Super Esferas del Dragon. Por el momento habrá que esperar los siguientes estrenos de Dragon Ball Super para ver de nuevo a Frezzer y sus intenciones.