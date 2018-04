Dragon Ball Super: Freezer Dorado tiene un simple origen según Akira Toriyama

Freezer tuvo un papel protagónico en el final de Dragon Ball Super. Por primera vez se alió contra Goku solo por salvar a la Tierra y el resto de Universos eliminados por Zeno Sama. Este regreso del personaje, muchos lo interpretaron como una redención del mismo pero, al parecer, nada cambiará su ambición por ser el gobernante de todo el universo.

Este eterno villano de Goku ha pasado por múltiples transformaciones a lo largo de todo el anime. Lo curioso es que nunca se le ha visto regresar a su versión con cuernos, una vez que fue eliminado mantuvo su transformación en las siguientes sagas de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super.

El especialista en toda la historia de Goku, Todd Blankenship, comentó en Twitter que Akira Toriyama tiene un motivo muy simple para el color y detalles de esta transformación de Freezer. El creador quería hacerlo más sencillo, pero realmente no se podría cambiar más. Estas fueron sus palabras: “Ya no podía hacerlo más sencillo, así que decidí simplemente cambiar su color. El dorado me pareció el más fuerte, creo que es porque lo asocio con medallas de oro.”

Quizás también se trató de contrastar al villano de su hermano. Ambos fueros eliminados por un Saiyajin y posteriormente Coola regresa en versión robot, completamente plateado; en contrate, Freezer, quien es más relevante para la historia de Dragon Ball Super , optó por el dorado.