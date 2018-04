Dragon Ball Super: Freezer revela en el manga su verdadero plan en el Torneo de poder

Dragon Ball Super terminó su emisión el pasado 24 de marzo con el capítulo 131, donde sucedió algo que ningún fan se hubiera imaginado nunca: Freezer cooperó con Goku y lucho mano a mano para poder derrotar a Jiren.



Con esto, se levantaron las teorías de que el antes mayor enemigo de Goku y los guerreros Z habría cambiado de bando, así como lo hizo Vegeta en su momento. Sin embargo, el nuevo número 34 del manga de Dragon Ball Super , ha demostrado que estábamos equivocados.



Como sabemos, el manga aún está desarrollando el arco del Torneo de Poder, y tanto Toyotaro, el jefe de dibujo, como Akira Toriyama, han confirmado que ​se cambiarán muchas cosas para diferenciar el anime del manga en Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super Manga 34 (Foto: radardeldragon)

En el manga número 34, vemos como Freezer traiciona a Frost luego de haberle prometido una alianza entre ambos. Poco después, salva a Gohan de ser atacado de dos integrantes del Universo 9, agradeciéndole a Freezer por ello.



Y es aquí donde él revela su verdadera intención en el Torneo de Poder: "No me lo agradezcas, sino puedes jugar hasta el final no tiene sentido. ​Ya luego me encargaré de limpiarte" dijo en esta escena del manga de Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super Manga 34 (Foto: radardeldragon)

Al parecer, el verdadero plan del emperador del universo sería eliminar a todos los enemigos débiles, incluso a algunos de su mismo universo, para poder quedarse al final y derrotar a Goku junto a todos sus amigos y quedarse con el deseo de las Super Esferas del Dragón.



​¿Será este el nuevo final del manga de Dragon Ball Super ? De momento no podemos decir que es lo que sucederá con el manga, ya que como hemos mencionado antes, irá por un rombo diferente al anime que terminó el mes pasado.