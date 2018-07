Dragon Ball Super: Goku y Vegeta protagonizan un video como Brooklyn Brooklyn Nine-Nine

Quizás Dragon Ball Super y otras sagas de Toriyama sean de las obras de anime más parodiadas en Internet. En YouTube se ha publicado un mashup muy creativo, en el que se usan las imágenes de los personajes para presentarlos como Brooklyn Brooklyn Nine-Nine .



El genio detrás de esta obra es Julius Estolano . Su video en YouTube titulado " Dragon Ball Super but it's Brooklyn Nine-Nine " tiene más de 5 mil reproducciones y ha recibido buenas críticas en foros de Internet.



Dragon Ball Heroes es la nueva serie del anime cuyo objetivo es la promoción del juego en Japón. Al no formar parte de la historia oficial, los fans esperan con entusiasmo el estreno de Dragon Ball: Broly .

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play .