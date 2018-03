Dragon Ball Super 131: ni goku, ni Jiren, sinopsis revelaría que no hay ganador en el Torneo de Poder

En el episodio 131 de Dragon Ball Super se conocerá al ganador del Torneo de Poder. Actualmente Goku ha alcanzado el verdadero Ultra Instinto y Jiren está a punto de liberar todo su poder. Por otra parte, Freezer todavía está oculto en la arena y su destino ya ha sido escrito en la sinopsis de un diario japonés.

Esta filtración no sólo ha dado luz el final de Dragon Ball Super , sino que haría hincapié en uno de los ​personajes más odiado por nuestros protagonistas: Freezer, que seguiría en la arena al final del anime.



Dentro de los siguientes párrafos se hablarán sobre SPOILERS del capítulo 130 y el capítulo 131 de Dragon Ball Super , así como una de las teorías más comentadas por los fans sobre el Torneo de poder y el final del anime.​

Dragon Ball Super: no habrá ganador del Torneo de Poder según filtración [SPOILERS]

Hace unos días se revelaron las sinopsis de los capítulos 130 y 131 de Dragon Ball Super , publicados por un fan llamado GojitaAF:

Dragon Ball Super 130 título: “¡El mayor duelo de todos los tiempos! ¡La mayor batalla por la sobrevivencia!"



Sinopsis: “¡Queda solo 1:30 minutos para el final del Torneo de Poder! Jiren se concentra y, finalmente, se pone serio. Rodeado por un aura roja, golpea a Gokú con un gran ataque a quemarropa. Gokú es expulsado de la plataforma y desde las tribunas Krillin y Muten Roshi se preocupan, pero…”.



Dragon Ball Super 131 título: “¡Una conclusión milagrosa! ¡Adiós, Gokú! ¡Hasta que nos volvamos a encontrar!”



Sinopsis: “Gokú cae de la plataforma. Parece que el Universo 7 ha perdido y que todos serán destruidos, pero… completamente exhausto, y habiendo alcanzado sus límites, Gokú y Jiren miran a Zeno, como si la pelea no hubiese terminado aún. De pronto, un ‘rayo de muerte’ golpea a Jiren por la espalda. Un malherido y exhausto miembro del Universo 7 sigue aquí”.

Según esta filtración, Dragon Ball Super terminaría con un ataque final de Freezer contra Jiren, lo cuál indicaría que el Universo 7 se convertiría en el ganador del Torneo de Poder al ser el mayor enemigo de Goku el último en pie en la arena.



Sin embargo, muchos han comentado que el ​‘rayo de muerte’ de Freezer mataría a Jiren, acción por la cuál quedaría descalificado para recibir las Super Esferas del Dragon, finalizando así el Torneo de Poder sin ningún ganador y con todos los demás universos eliminados.

Con esto, Vegeta no podría cumplir su promesa de revivir a su discípulo y Goku tendría en su conciencia la eliminación de numerosos universos, algo que para Freezer sería como música para sus oídos, causar tal desgracia a sus mayores oponentes.



​A pesar de todo, esto no es más que una de las tantas teorías que circulan por las redes sociales. Muchos han dicho que Zeno Sama no permitiría que Goku esté tan triste, por lo que permitiría que los universos eliminados vuelvan a la vida. Sólo queda esperar el verdadero final de Dragon Ball Super para descubrir cuál es la conclusión del anime.