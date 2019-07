Dragon Ball Super | La historia jamás contada sobre la creación de Cell

Cell es uno de los personajes que merecen un regreso en la saga Dragon Ball Super. Freezer tuvo su oportunidad y sería injusto que el androide no reaparezca con una nueva transformación.



Lo cierto es que Cell no está en planes de Akira Toriyama para Dragon Ball Super; no obstante, siempre es interesante saber algunas cosas de cómo se creó este poderoso personaje.



En un panel de preguntas y respuestas de Akira Toriyama y sus tres editores mientras escribió el manga: Kazuhiko Torishima (1º), Yu Kondo (2º) y Fuyuto Takeda (3º) -incluido en “Shenglong Times #2”, una sección de la Daizenshuu 2: Story Guide-, se supo que Cell tuvo la oportunidad de aparecer en Dragon Ball a través de varios "regaños" en el equipo de trabajo.



Akira Toriyama contó que buscaba aumentar la popularidad de Dragon Ball a partir del desarrollo de la trama, solo que los viajes en el tiempo de Trunks y la aparición de los androides complicaron sus intenciones.



" En ese momento, comenzó a ser más divertido pensar la trama que dibujarla. Pero, básicamente, pensaba la historia cada capítulo a la vez, es por eso que terminé tan enredado. La época de los viajes en el tiempo de Trunks fue terrible, seguí dibujando y cada vez se volvía más y más incoherente", señaló Toriyama.



" No lo habrías logrado si Kondo-san no hubiera sido tu editor. Yo no puedo soportar ese tipo de situaciones problemáticas”, añadió Torishima, su primer editor.



" Eres terrible al decir eso, Torishima-san”, respondió Toriyama. "Justo cuando aparecieron los Androides 19 y 20, tú ya no eras mi editor o algo por el estilo, pero me llamaste específicamente para decirme: ‘Pensaba que los enemigos por fin habían aparecido, ¿pero no son sólo un gordo y un vejestorio?’".



"De verdad, no tenía planes para nadie más que para 19 y 20. Pero esto no ayudó en nada, así que traje también a los androides 17 y 18. Luego me llamaste para decirme: ‘¿Y ahora qué? Son sólo unos mocosos’ Entonces dibujé a Cell”, añadió Toriyama.



El primer diseño de Cell para Dragon Ball fue del agrado de Toriyama, pero Kondo, su segundo editor, pensó todo lo contrario.



" Se ve feo. Pero, el puede transformarse ¿verdad? Y así fue que llegó la segunda forma del malvado androide. La segunda forma de Cell me gustó bastante y quería que tuviera un rol más activo. Pero desde que me dijeron que parecía estúpido, no tuve más remedio que cambiarlo. Así que dibujé su forma perfecta que era del agrado de Kondo-San", contó Toriyama.



Luego de todo este proceso de creación, Cell por fin llegó al manga para luego aparecer en la animación de Dragon Ball Z. Con tanta historia detrás, ¿no merece un espacio en Dragon Ball Super?