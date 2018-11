Jiren es uno de los villanos más interesantes de Dragon Ball Super. Su aparición en el Torneo del Poder hizo posible que Goku y Vegeta llegaran a sus niveles de poder más extremos. Eso fue lo que vimos en el anime, pero hablemos del manga.



El manga de Dragon Ball Super de Toyotaro tiene detalles que no se dieron a conocer en el anime. Un aspecto es, por ejemplo, el deseo de Jiren para ganar el Torneo del Poder. A diferencia del anime, es el Dios de la Destrucción del Universo 11, Belmod, quien revela que él y Gicchin (maestro de Jiren) fueron buenos amigos, pero cada quien con sus diferencias. Gicchin creía en el trabajo en equipo para alcanzar la mayor fuerza posible, mientras que Belmod creía en la superación en solitario.



Durante la pelea de Goku y Vegeta contra Jiren, una conversación de Belmod con su asistente ángel Marcarita da a conocer que Jiren necesita únicamente las esferas del dragón para resucitar a Gicchi, debido a que este fue asesinado por un demonio. No puede traerlo de vuelta como se hizo con Freezer, por ejemplo.



Entonces, luego de perder el Torneo del Poder, Jiren no tendrá ninguna otra posibilidad para cumplir su deseo.



El deseo de Gicchi para que Jiren aprenda el poder de la lucha cooperativa es algo que acaba rompiéndose cuando el alumno se deshace de sus compañeros de pelea. A diferencia del anime, la explicación en el manga es más completa.