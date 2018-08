Aquellos que siguen el manga de Dragon Ball Super saben que el encargado, Toyotaro, ha cambiado el destino de muchos luchadores en el Torneo de Poder. El Maestro Roshi es de los últimos en salir de la arena y a manos del poderoso Jiren.

Así es, el luchador que se enfrentó al Ultra Instinto de Goku se enfrentó al Maestro Roshi y lo que verás a continuación te sorprenderá. El mentor del protagonista fue mucho más rápido que Jiren en el manga.

Dragon Ball Super Dragon Ball Super: Jiren vs. Maestro Roshi, el manga filtrado presenta épica batalla. (Foto: Toyotaro)

Como se puede ver, los integrantes del equipo del Universo 7 quedaron sorprendidos por las técnicas de velocidad y esquive que demostró el Maestro Roshi. Lamentablemente, las siguientes páginas filtradas de Dragon Ball Super dan pistas de que Jiren lo habría eliminado.

No obstante, el luchador del Universo 11 le comenta a Goku que su maestro es un digno luchador y que el saiyan no lo es. Recordemos hasta el momento que Goku no ha podido hacerle frente, en los siguientes tomos veremos el despertar del Ultra Instinto.

