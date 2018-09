Dragon Ball Super: llega nueva información de los dos nuevos personajes de la película de Broly

Dragon Ball Super renovará la historia de los Saiyans, del planeta Vegita, de Broly y también sumará nuevos personajes a la historia. Broly, el Saiyajin Legendario, parece que estará acompañado de otros soldados que comparten su armadura. Pues estos dos ya cuentan con actores de voz.

Chili o Chirai será interpretada en Dragon Ball Super por Nana Mizuki. Actriz de voz que le da vida a la versión adulta de Hinata Hyūga en Boruto, así que ya puedes darte una idea de cómo sonará este personaje en la película.



" Cuando leí el guión me emocioné mucho, '¡esto es Dragon Ball!, dije. Recibí la oferta muy felioz porque he estado viendo Dragon Ball y es mi anime favorito desde que soy pequeña.", comentó Nana Mizuki. "Chirai es es un tipo de personaje que nunca he interpretado antes. Tuve un fuerte deseo de encarnar a este personaje, así que me alegré mucho tras recibir el papel. Las escenas de batalla son extremadamente intensas, esto es lo que sucede cuando los luchadores fuertes se enfrentan a otros." concluyó.

Dragon Ball Super Dragon Ball Super -Nana Mizuki como Chirai. (Foto: Twitter)

Dragon Ball Super Dragon Ball Super -Nana Mizuki interpreta a Hinata Hyūga. (Foto: TV Tokyo)

Por otro lado, Dragon Ball Super: Broly también contará con la voz de Tomokazu Sugita como Lemo. Este actor interpretó a Gintoki Sakata del anime Gintama.



" Dragon Ball es la primera serie importante de mi niñez que hizo que me diera cuenta de la diferencia entre poder y fuerza. Para mi, (el anime) fue como una figura de profesor cuando tenía que pensar en 'el significado de tener poder'. (...) Espero que vayas a los cines con poca información. No creo que yo fui a los cines para aprender (...). Así que, por favor, ve y disfruta de las sorpresas de la película. ", comentó Tomokazu Sugita.

Dragon Ball Super Dragon Ball Super -Tomokazu Sugita como Lemo

Dragon Ball Super Dragon Ball Super -Tomokazu Sugita interpretó a GIntama. (Foto: TV Tokyo)

El 14 de diciembre se estrenará la película de Dragon Ball Super en los cines de Japón. Mientras que América Latina contará con la versión doblada al español latino el 17 de enero del 2019.