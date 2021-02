“Dragon Ball” se ha convertido en franquicia conocida en todo el mundo. Las aventuras de Gokú y sus amigos han trascendido el tiempo e incluso hoy en día muchos esperan con ansias los siguientes capítulos de “Dragon Ball Super”, el último anime de la franquicia que terminó en el 2018.

En esta última instalación, Gokú propuso un combate entre universos al enterarse que existían otros mundos que albergaban personas poderosas. Zeno Sama, el Dios de Todo, ordenó entonces que se diera el Torneo de Poder, donde los perdedores serían eliminados junto a todo su universo y que solo los ganadores sobrevivirían a esta purga.

Evidentemente, el Universo 7 donde se encontraba Gokú ganó el torneo, pero ellos pidieron a Super Shenron que reviviera a los demás universos desaparecidos, así que todo quedó igual que antes. Bueno, en realidad no, ya que Gokú desarrolló una nueva técnica que le permitió mantener a raya Jiren: el Ultra Instinto.

Aunque luego lo perfecciona en el manga, el Ultra Instinto es de lejos la técnica más poderosa de Gokú, pero no es la única. ¿Qué otras técnicas son o fueron poderosas en su momento? CBR hace un pequeño listado de estas técnicas, sin contar transformaciones como los distintos niveles del Super Saiyan.

LAS TÉCNICAS MÁS PODEROSAS DE GOKÚ

10. La Ola de Contención de Maldad

La Ola de Contención de Maldad (Foto: Toei Animation)

Esta técnica es antigua de “Dragon Ball”, pero una de las más poderosas. Gokú se vio obligado a aprender a dominar la Ola de Contención de Maldad durante el arco de Goku Black. Al darse cuenta de que no tenían forma de derrotar a sus oponentes, Gokú regresó al presente y aprendió la técnica del Maestro Roshi.

Afortunadamente, tiene energía más que suficiente para sellar a alguien sin preocuparse por morir por ello y pudo usarla con éxito para sellar al compañero tortuga del Maestro Roshi. Sin embargo, cuando iba a usarlo en Gokú Black y Zamasu, no tuvo el mismo impacto.

9. El agarre de Dios

El agarre de Dios (Foto: Toei Animation)

Esta técnica se mostró por primera ve en la película “Dragon Ball Super: Broly”, mientras Vegeta y Gokú luchaban contra el Saiyajin Legendario. En un momento, Gokú se da cuenta que necesita más poder de lo necesario para vencer a Broly, así que utiliza una técnica que se ha denominado “El agarre de Dios”.

Esto se debe a que lo usó mientras se encontraba en el estado rojo del Super Saiyan God. Él hace algunos movimientos con sus manos y detiene a Broly en seco, calmando su espíritu y logrando hablar con él durante unos segundos. Lastimosamente, Broly es demasiado fuerte así que no logra detenerlo por mucho tiempo.

8. Kaio-Ken

Kaio-Ken (Foto: Toei Animation)

El manga no ha tenido ningún propósito para Kaio-Ken durante mucho tiempo, y varias veces se dijo que la técnica no funcionaría cuando se usaba junto con Super Saiyan. Como resultado, Gokú no lo ha usado desde que derrotó a Freezer.

Pero en el anime, es completamente diferente, y durante la batalla de Gokú con Hit, descubrió una manera de usar Super Saiyan Blue con Kaio-Ken para hacerlo lo suficientemente fuerte como para luchar contra el asesino. Se usó nuevamente durante el Torneo de Poder contra Jiren, donde logró dominar el uso de Kaio-Ken por diez.

7. Genkidama

Genkidama (Foto: Toei Animation)

Se puede argumentar que la Genkidama en realidad no fue tan útil en la serie... o que en realidad fue el movimiento más útil de todo “Dragon Ball Super”. Gokú la usó una vez en su batalla contra Jiren con la esperanza de que fuera lo suficientemente poderosa como para derribarlo.

Obtuvo energía de todos los demás miembros del Universo 7, pero no funcionó. En cambio, Jiren simplemente le devolvió la pelota a Goku y terminó golpeándolo. Sin embargo, en lugar de ser el final de Gokú, esto lo ayudó a encontrar su camino hacia Ultra Instinto, alcanzando un nuevo nivel de poder y haciendo posible vencer a Jiren.

6. Kamehameha

Kamehameha (Foto: Toei Animation)

El ataque característico de Gokú: esto fue algo que usó varias veces en toda la franquicia. Todo el mundo está familiarizado con su poder, y no hay una batalla prolongada en la que no dependa del movimiento al menos una vez.

La técnica fue más útil durante el regreso de Freezer, donde el alienígena decidió destruir el planeta en respuesta a que Vegeta lo derrotara. Cuando Whis revirtió el tiempo para restaurar la Tierra, Gokú entró con un Kamehameha rápido para destruir a Freezer y salvar a todos los demás.

5. Ultra Instinto incompleto

Ultra Instinto Incompleto (Foto: Toei Animation)

El intento original de Gokú en Ultra Instinto ocurrió después de que una Genkidama que le arrojó a Jiren se reflejara. Aunque en teoría no debería haber podido rebotar, tomó el movimiento de frente, y debería haber sido su fin. Pero no fue así.

Gokú logró aprovechar algo esto, alcanzando el primer paso en el reino de los dioses, el poder de Ultra Instinto, lo que le permitió esquivar instintivamente y reaccionar a los ataques antes de que su oponente los hiciera. Esta fue la primera vez que alguien pudo hacer algo para dañar a Jiren.

4. Regeneración

Regeneración (Foto: Toei Animation)

Una habilidad de la que no se habla mucho ni se usa, Gokú ganó el poder de la regeneración después de aprender a dominar el poder de la energía ki divina. Durante su batalla contra Bills, Bills se puso lo suficientemente serio como para empalar a Gokú en el pecho.

Sin embargo, en lugar de que ese sea el final de la batalla, Gokú usó el poder de su nueva forma de Dios Super Saiyan para curar el agujero en su pecho y volver a pelear. Esta técnica no se ha visto que sea usada en otras ocasiones, pero puede que fuera de pantalla la use para recuperar energía.

3. Hakai

Hakai de Gokú (Foto: Toei Animation)

Hakai debería ser una de las técnicas más poderosas de Gokú... si supiera cómo usarlo realmente. Desafortunadamente para él, no sabe cómo hacerlo de nuevo, y su primer intento ocurrió bajo una presión extrema. En el manga usó la técnica contra Zamasu, tomando el ki de su forma Super Saiyan Blue y concentrándolo en una sola explosión Hakai.

En realidad si estaba funcionando, ya que lentamente comenzó a destruir a Zamasu hasta que usó a alguien más como escudo para evitar que Gokú lo terminara de desaparecer. Luego de eso, no se ha visto que Gokú vuelva a intentar utilizar esta técnica o siquiera querer aprenderla de Bills.

2. La Danza de la Fusión

La Danza de la Fusión (Foto: Toei Animation)

Durante la batalla contra Broly, tanto Gokú como Vegeta se dieron cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de derrotar el poder del legendario Super Saiyan. Sin acceso a los pendientes, Gokú y Vegeta buscaron a Piccolo y se entrenaron para aprender la Danza Fusión. Afortunadamente para ellos, funcionó y se creó Gogeta. Con el poder Super Saiyan Blue de Gogeta, Broly no era rival y se encontró rápidamente derrotado.

1. El Ultra Instinto Completo

Ultra Instinto Completo (Foto: Toei Animation)

Para Gokú, este fue el movimiento más poderoso que logró en el anime y en el manga. El Ultra Instinto Completo permitió a Gokú usar todo el poder de esta transformación para lidiar fácilmente con Jiren.

En el manga, Gokú tuvo que ser entrenado para alcanzar esta forma por Merus, quien le enseñó a dominar sus emociones incluso después de un shock emocional específico. Aunque el anime Gokú todavía lucha por lograr esta habilidad, la versión manga puede usarla cuando quiera, afortunadamente.