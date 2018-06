Dragon Ball Super: luego de Goku Ultra Instinto así quedó la lista de los personajes más poderosos

El Torneo de Poder de Dragon Ball Super sirvió para conocer a los personajes más poderosos de toda la obra de Akira Toriyama . Los luchadores debían defender la existencia de su Universo, así que desataron niveles de poder que sobrepasaron todo lo antes visto ( Ultra Instinto ).

La lista no tiene un orden en específico, solo se mencionan a ciertos personajes que destacaron en la competición o se sabe que guardan un gran potencial.

Goku : el protagonista de Dragon Ball Super lo volvió a hacer. Rompió todos sus límites al momento de desatar el Ultra Instinto verdadero al momento de luchar contra Jiren, logró tenerlo al borde de la eliminación pero su cuerpo no soportó más.



Jiren : el poder básico del luchador más fuerte del Universo 11 es simplemente abrumador; no obstante, con todo su poder desplegado no llega a superar a Goku Ultra Instinto . Demostró ser un contendiente muy resistente en el Torneo de Poder.



Vegeta : el Príncipe de los Saiyans también superó su poder, incluso logró alcanzar la fas previa al Ultra Instinto verdadero, dotandose así de una velocidad superior a la de los luchadores del Universo 11. Logró vencer por muy poco a Toppo en versión Dios de la Desrtucción .



Toppo : el lider de la Tropas del Orgullo dejó atrás la justicia para liberar al Dios de la Destrucción que lleva dentro. Su increíble fuerza obligó a Vegeta a usar la autodestrucción.



Freezer Dorado : durante su exilio en su muerte, parece que el eterno villano de Goku se entrenó y logró alcanzar un poder que mejora todos sus atributos. Su fuerza no parecer crecer mucho pero su resistencia es sorprendente.

Gohan : aunque muchos fans quedaron decepcionados por el desempeño del hijo de Goku en el Torneo de Poder, cabe resaltar que él es mucho más poderoso que su padre y Vegeta . Tien un poder único que lo adquirió en su entrenamiento con Kaio-Sama.



Hit : él realmente no es un luchador común, se trata de un asesino. Para el Torneo de Poder tuvo que limitar sus técnicas para no ser penalizado por la muerte de alguno de los luchadores.



Bills y otros Dioses de la Destrucción : estos parece que han sido igualados por Goku Ultra Instinto ; no obstante, todavía no se les ve luchar con todo su potencial. Podrían llegar a niveles que nunca se han visto en Dragon Ball Super .



Wiss y los demás Ángeles : su nivel de poder es desconocido. Wiss entrenó a Goku y Vegeta sin ningún esfuerzo, además de evitar una lucha entre el protagonista y el más poderoso de los Ángeles, ya que podría haber causado la muerte del Saiyajin.