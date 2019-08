Dragon Ball Super: el manga 51 introduce a tres nuevas villanas al canon de la historia

Las últimas

[{"id":129686,"title":"Sorteo Champions League EN VIVO - Sigue aqu\u00ed en directo la fase de grupos de la Liga de Campeones 2019\/2020","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/sorteo-champions-league-vivo-sigue-directo-fase-grupos-liga-campeones-2019-2020-fecha-hora-canal-ver-canales-calendario-programacion-facebook-live-espn-fox-sports-nnda-nnrt-129686","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66f24829a94.png"},{"id":129774,"title":"\"Avengers: Endgame\": revelan cu\u00e1l es el significado real de esta misteriosa frase de War Machine","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-revelan-significado-real-misteriosa-frase-war-machine-vengadores-avengers-4-marvel-129774","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67fb3a75b76.jpeg"},{"id":129773,"title":"\"Joker\": Joaquin Phoenix perdi\u00f3 m\u00e1s de 23 kilos para interpretar al villano de DC Comics","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-joaquin-phoenix-perdio-23-kilos-interpretar-villano-dc-comics-the-joker-guason-trailer-129773","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67f5bc25cc6.jpeg"},{"id":129755,"title":"Juegos Parapanamericanos 2019 EN VIVO: sigue la participaci\u00f3n peruana en para b\u00e1dminton desde la Videna","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/juegos-parapanamericanos-lima-2019-vivo-directo-online-latina-tv-peru-partipacion-peruana-badminton-pedro-pablo-vinatea-videna-pilar-jauregui-nczd-live-sports-event-129755","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67f8c3f2253.jpeg"},{"id":129768,"title":"A\u00fan falta: en Francia desmienten acuerdo entre Barcelona y PSG por Neymar, pero s\u00ed hay acercamientos","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichaje-neymar-fc-barcelona-francia-desmienten-acuerdo-hay-acercamientos-psg-129768","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67f908edc9e.jpeg"},{"id":129671,"title":"Sigue el Sorteo Champions League 2019 EN VIVO v\u00eda Movistar: sigue las llaves de la fase de grupos del torneo","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/sorteo-champions-league-sorteo-vivo-directo-online-gratis-espn-bein-sports-fox-sports-movistar-fase-grupos-2019-20-monaco-nczd-129671","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d674b959559c.jpeg"},{"id":129772,"title":"Real Garcilaso le baj\u00f3 el dedo a Roberto Mosquera y no ser\u00e1 el reemplazo de Juan Reynoso","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/real-garcilaso-le-dedo-roberto-mosquera-sera-reemplazo-juan-reynoso-129772","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/01\/04\/586d9ec9297cc.jpeg"},{"id":129740,"title":"Vuelta a Espa\u00f1a 2019: Jes\u00fas Herrada gan\u00f3 la Etapa 6 de la carrera rumbo a Ares del Maestrat","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/vuelta-espana-2019-vivo-online-directo-etapa-6-via-espn-3-carrera-mora-rubielos-ares-maestrat-miguel-angel-lopez-nairo-quintana-rigoberto-uran-esteban-chaves-live-sports-event-nczd-129740","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67f6901fee1.jpeg"},{"id":129553,"title":"Sorteo Champions League EN VIVO por FOX: canales de transmisi\u00f3n en HD, transmisi\u00f3n y grupos en M\u00f3naco","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/sorteo-champions-league-2019-vivo-directo-online-fox-sports-espn-bein-sports-ver-ceremonia-gratis-fase-grupos-minuto-minuto-129553","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d674d4a623b3.jpeg"},{"id":129771,"title":"Boca mermado para el supercl\u00e1sico: tres bajas importantes para enfrentar a River Plate en el Monumental","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-river-plate-wanchope-abila-toto-salvio-bajas-primer-superclasico-superliga-argentina-2019-129771","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67f5ad50f59.jpeg"},{"id":129767,"title":"Pok\u00e9mon Masters: c\u00f3mo descargar el videojuego en iOS y Android","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-masters-descargar-videojuego-ios-android-129767","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67f5804b176.jpeg"},{"id":129769,"title":"As\u00ed fue la reuni\u00f3n en M\u00f3naco de Barcelona y PSG por el fichaje de Neymar","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/sorteo-champions-league-barcelona-psg-reunidos-fichaje-neymar-espana-129769","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67f3e8e61e7.png"},{"id":129770,"title":"Pok\u00e9mon Masters sufre ca\u00edda de servidores debido a la gran cantidad de jugadores","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-masters-sufre-caida-servidores-debido-gran-cantidad-jugadores-129770","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67f26b78170.jpeg"},{"id":129762,"title":"FIFA 20: fecha filtrada de la demo y equipos que se podr\u00edan jugar","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-fecha-filtrada-demo-equipos-jugar-ea-sports-videojuegos-129762","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67ec3769d47.jpeg"},{"id":129766,"title":"Android incluye a su ic\u00f3nico robot en el logotipo","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/android-incluye-iconico-robot-logotipo-google-129766","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67f11ee20a4.jpeg"},{"id":129747,"title":"Pumas vs. Monterrey: partidazo hoy en Estadio BBVA Bancomer por fecha 7 de Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monterrey-vs-pumas-vivo-directo-online-fox-sports-fecha-7-apertura-2019-liga-mx-nczd-129747","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67ef47c6877.jpeg"},{"id":129725,"title":"Puebla vs. Ju\u00e1rez en el Cuauht\u00e9moc: chocan por la s\u00e9ptima jornada del Apertura 2019 Liga MX | TUDN","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/puebla-vs-juarez-vivo-online-directo-tv-azteca-tudn-liga-mx-apertura-2019-fecha-7-fox-sports-univision-estadio-cuauhtemoc-mexico-live-sports-event-nczd-129725","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d67457bc1882.jpeg"},{"id":129694,"title":"De ser 'chato' a anotar de cabeza: Edson \u00c1lvarez y su historia detr\u00e1s de meter al Ajax en Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/edson-alvarez-vida-historia-biografia-estadisticas-clubes-mexicano-metio-ajax-champions-league-dpm-129694","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66dcf4ae4ed.jpeg"},{"id":129708,"title":"Es tu revancha: Claudio Bravo y su nueva oportunidad con Chile","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/revancha-claudio-bravo-nueva-oportunidad-seleccion-chilena-publicar-129708","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/11\/5cffe1f621bbb.jpeg"},{"id":129759,"title":"Va por el premio a Mejor Jugador de Europa: as\u00ed fue la llegada de Lionel Messi a M\u00f3naco [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/sorteo-champions-league-2019-vivo-lionel-messi-llego-monaco-recibir-premio-mejor-jugador-uefa-video-129759","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67ea6a614ee.jpeg"},{"id":129761,"title":"Dragon Ball Super: el manga 51 introduce a tres nuevas villanas al canon de la historia","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-manga-51-introduce-tres-nuevas-villanas-canon-historia-dragon-ball-anime-manga-mexico-129761","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67e744b9606.jpeg"},{"id":129663,"title":"Dragon Ball Super: Androide 73 habr\u00eda debutado en el manga y no lo notaste","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-nuevo-androide-73-habria-aparecido-manga-toyotaro-dbs-dragon-ball-129663","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66c8ad8a442.jpeg"},{"id":129756,"title":"Keylor se aleja del Real Madrid: los detalles de la operaci\u00f3n que lo llevar\u00e1 al PSG de Tuchel","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-keylor-navas-psg-nuevo-sueldo-ganara-portero-parisino-129756","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67e8c67088a.jpeg"},{"id":129760,"title":"Claudio Pizarro celebra 20 a\u00f1os del debut en la Bundesliga","categoria":"Alemania","slug_categoria":"depor\/videos\/alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/alemania\/peru-claudio-pizarro-celebra-20-anos-futbol-aleman-video-nnav-noticia-129760","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67e81b0750e.jpeg"},{"id":129741,"title":"VER GRATIS, River vs. Cerro por Fox Sports: sigue aqu\u00ed EN VIVO el partido por Copa Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-vs-cerro-vivo-ver-futbol-gratis-online-copa-libertadores-facebook-watch-fox-sports-canales-tv-alineaciones-29-agosto-2018-asuncion-marcelo-gallardo-py-ar-nnda-nnrt-129741","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d674d5a53b21.jpeg"},{"id":129758,"title":"Uribe se enoj\u00f3 y critic\u00f3 fuerte a Vivas tras llamar \u201cenerg\u00fameno\u201d a auxiliar de Uni\u00f3n Comercio [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-julio-cesar-uribe-enojo-critico-duro-claudio-vivas-llamar-energumeno-auxiliar-129758","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67e6982c57b.jpeg"},{"id":129757,"title":"PES 2020: cinco detalles que quiz\u00e1s no conoc\u00edas del renovado juego de Konami","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-5-detalles-conocias-renovado-juego-konami-efootball-pes-2019-129757","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67df360bc3b.jpeg"},{"id":129753,"title":"Nombres van, nombres vienen: la oferta que Barcelona asume servir\u00e1 para fichar a Neymar","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-barcelona-psg-aceptaria-oferta-dos-jugados-100-millones-euros-espana-sorteo-champions-129753","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67e1e32510e.jpeg"},{"id":129752,"title":"Universitario de Deportes vs. Melgar se jugar\u00e1 sin p\u00fablico en el Monumental","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-melgar-jugara-publico-monumental-129752","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67dca2090b7.jpeg"},{"id":129749,"title":"Listo: Barcelona y PSG llegaron a un acuerdo por Neymar para su fichaje esta temporada, seg\u00fan SKY","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-acuerdo-neymar-psg-fichaje-temporada-sky-sports-129749","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67d8629781a.jpeg"},{"id":129677,"title":"\"Avengers: Endgame\" cometi\u00f3 este terrible blooper con Dr. Strange y pocos lo notaron","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-tuvo-garrafal-error-presentacion-dr-strange-pelea-thanos-vengadores-avengers-4-marvel-129677","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67dc81547c8.jpeg"},{"id":129653,"title":"Dragon Ball Super: Goku en doblaje al 'espa\u00f1ol argentino' es lo mejor que ver\u00e1s hoy","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-suena-goku-doblado-argentino-dbs-dragon-ball-129653","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/16\/5cdda44f6c4c4.jpeg"},{"id":129571,"title":"\"Avengers: Endgame\": \u00bfqu\u00e9 hubiera pasado si Spider-Man usaba las Gemas del Infinito?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-spider-man-chasquido-gemas-infinito-fans-estallan-red-marvel-vengadores-avengers-4-spiderman-129571","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/27\/5d65a305300ad.jpeg"},{"id":129738,"title":"Per\u00fa vs Uruguay: juegan en el segundo partido de la bicolor en el Sudamericano de V\u00f3ley en Cajamarca","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/voley-peru-vs-uruguay-vivo-directo-online-via-movistar-deportes-enfrentan-segundo-partido-bicolor-sudamericano-voley-cajamarca-129738","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d674c677851b.jpeg"},{"id":129528,"title":"Dragon Ball Super: Gogeka Super Saiyan Azul despliega nuevos poderes en Dragon Ball FighterZ","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-ataques-gogeta-apareceran-dragon-ball-fighterz-dbs-dragon-ball-129528","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/27\/5d655e7b7ca88.jpeg"},{"id":129651,"title":"\"Joker\" estrena tres nuevos afiches y un imperdible tr\u00e1iler final","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-trailer-lanza-tres-nuevos-afiches-estreno-guason-dc-comics-estrenos-cine-129651","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66b758326fd.jpeg"},{"id":129548,"title":"\"Avengers: Endgame\": Scarlet Witch lanz\u00f3 un tremendo spoiler en en 'Age of Ultron'","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-scarlet-witch-predijo-final-vengadores-age-of-ultron-marvel-avengers-4-vengadores-129548","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/10\/15\/5bc502197af93.jpeg"},{"id":129748,"title":"No dejar\u00e1 pasar m\u00e1s tiempo: el plan 'a lo Hazard' de Pogba para ser jugador del Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-paul-pogba-plan-jugador-merengue-proxima-temporada-espana-liga-santander-2019-129748","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67d80226e03.jpeg"},{"id":129657,"title":"FIFA 19: Lewandowski y Griezmann son figuras del Equipo de la Semana del videojuego","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-destaca-robert-lewandowski-antoine-griezmann-equipo-semana-fut-ultimate-team-129657","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66c1fdcc7dc.jpeg"},{"id":129432,"title":"Dragon Ball Heroes | Cap\u00edtulo 15: fecha de estreno oficial del siguiente episodio del anime alternativo","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-heroes-capitulo-15-cuenta-fecha-oficial-estreno-dragon-ball-super-mexico-129432","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/26\/5d6430b15e322.jpeg"},{"id":129685,"title":"River Plate vs. Cerro Porte\u00f1o: canales y horarios en la Nueva Olla por cuartos de Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-cerro-porteno-vivo-directo-fecha-hora-canales-fox-sports-cuartos-final-vuelta-nueva-olla-asuncion-minuto-minuto-copa-libertadores-2019-red-guarani-tele-tyc-sports-129685","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d6749b367e77.jpeg"},{"id":129746,"title":"\u00bfSe acerca Neymar al Barcelona? Tuchel llam\u00f3 a Demb\u00e9l\u00e9 y el franc\u00e9s respondi\u00f3 a trav\u00e9s de su agente","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-barcelona-tuchel-llamo-dembele-frances-respondio-traves-agente-fichajes-129746","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67d10e37a7c.jpeg"},{"id":129736,"title":"Nadal vs. Kokkinakis: se enfrentan en la segunda ronda del US Open 2019","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/nadal-vs-kokkinakis-vivo-online-directo-via-espn-enfrentan-segunda-ronda-us-open-2019-live-sports-event-nczd-129736","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d67484c8f791.jpeg"},{"id":129690,"title":"River Plate vs. Cerro Porte\u00f1o: partidazo hoy en Asunci\u00f3n por vuelta de cuartos de Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-cerro-porteno-vivo-directo-online-fox-sports-facebook-vuelta-cuartos-copa-libertadores-2019-nczd-129690","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d6748e8adcf5.jpeg"},{"id":129744,"title":"Luego del \"no\" de Neymar: Real Madrid ya tiene el nombre del megacrack que quiere en el a\u00f1o 2020","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-negativa-neymar-acerca-kylian-mbappe-proxima-temporada-129744","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67c657267e9.jpeg"},{"id":129743,"title":"Todo por Neymar: Barcelona pone a nueva figura sobre la mesa del PSG para asegurar su fichaje","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-neymar-fichaje-todibo-entra-operacion-rakitic-dembele-130-millones-129743","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67bcbbf1411.jpeg"}]