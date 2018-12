El Torneo del Poder de Dragon Ball Super tiene un detalle que pocos pudieron pasar inadvertido. Se trata del plan del Androide 17 para engañar a todos los luchadores tras sacrificarse para salvar el Universo 7.



Sucede que Androide 17 optó por detonarse mientras luchaba contra Jiren para dar una oportunidad a Goku y Vegeta, pero sucede que en el manga de Dragon Ball Super se da a conocer el verdadero plan de este personaje mitad humano y mitad robot.



En el Capítulo 42 del manga de Dragon Ball Super se sabe que Android 17 ganó el Torneo de Poder después de que este revelara que nunca explotó, sino que se mantuvo oculto hasta que Freezer y Goku expulsaran a Jiren del escenario. Todos se sorprendieron, pero los fanáticos se preguntaron -desde que el anime reveló este giro- cómo Android 17 no se hacía notar notaba.



La respuesta a eso está en la ausencia del ki de Androide 17.



" Sorprendente de hecho. No podíamos sentirlo, por lo que no podíamos haber sabido que vivía ", explica el Gran Sacerdote antes de que Tien confirme que los androides no tienen ki.



Krillin no tarda mucho en preguntarle a Android 17 cómo sobrevivió a la explosión del supuesto suicidio. "Como si alguna vez hubiera hecho tal cosa. Además, perdí esa función hace mucho tiempo. Tú eres el que deseó la bomba instalada en mí. Recuerda, Krillin ”, explica Android 17.



Recordemos que el manga ya se adelantó al anime con Dragon Ball Super: el prisionero de la Patrulla Galáctica.